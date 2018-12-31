Медведев выразил соболезнования семьям погибших в результате взрыва газа в Магнитогорске

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Ранее глава МЧС Евгений Зиничев и министр здравоохранения Вероника Скворцова доложили премьеру о ситуации, складывающейся на месте ЧП в Магнитогорске, и о мерах, предпринимаемых для спасения людей и оказания помощи пострадавшим.

Премьер также поговорил по телефону с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским. Медведев подчеркнул, что правительство примет все необходимые решения для оказания помощи пострадавшим.

В Магнитогорске в понедельник утром произошло обрушение одного из подъездов 10-этажного 12-подъездного жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, 164.

По последним данным, четыре человека погибли, четверо госпитализированы. Из 120 человек, проживающих в пострадавшей от взрыва газа части дома, установлена судьба 52 человек. Остается неизвестной судьба 68 человек.