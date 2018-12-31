Работы на месте обрушения подъезда дома в Магнитогорске будут вестись круглосуточно

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске будут вестись в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

"Решается вопрос освещения площадки в темное время суток", - сказал глава региона.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального МЧС, на данный момент остается неизвестной судьба 68 человек.

Ранее сообщалось, что в Магнитогорске в понедельник утром произошло обрушение одного из подъездов жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, 164. Семь человек извлечены из-под завалов, четверо погибли. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)".