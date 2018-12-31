Мороз и угроза обрушения осложнили поиски на месте взрыва газа в Магнитогорске

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Мороз и угроза дальнейшего обрушения дома осложняют работу спасателей на месте обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске, сообщил "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

"Существует угроза обрушения той части подъезда, которая не до конца разрушилась", - отметил собеседник агентства. Он уточнил, что, несмотря на существующую угрозу, поисково-спасательные работы продолжаются.

В свою очередь пресс-служба регионального ГУ МЧС уточняет, что к работе подключилась прибывшая из Москвы спецрейсом группировка Специализированной пожарно-спасательной части (55 человек, восемь единиц техники) и группировка Уральского учебного спасательного центра (103 человека, 19 единиц техники).

"Участники посменно разбирают завалы, работают прибывшие кинологические расчеты. Для обследования состояния здания развернут прибывший из Екатеринбурга мобильный диагностический комплекс "Стрела-П". С целью прослушивания места обрушения проводится "минута тишины", - говорится в сообщении.

На месте происшествия организована работа психологов ГУ МЧС России по Челябинской области, ФКУ "Центр экстренной психологической помощи МЧС России" (Екатеринбург), психологов РСЧС.

Всего для ликвидации привлечено 1 тыс.383 человека, 228 единиц техники.

В Магнитогорске в понедельник утром в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного 10-этажного 12-подъездного жилого дома 1973 год постройки по адресу проспект Карла Маркса, 164. Эвакуировано 16 человек. Семь человек извлечены из-под завалов, четверо погибли. Неизвестной остается судьба нескольких десятков человек.