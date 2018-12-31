Глава Минздрава заявила об уменьшающихся шансах найти живыми попавших под завалы в Магнитогорске

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что шансы найти выжившими остающихся под завалами жителей дома в Магнитогорске уменьшаются.

"Шансы, конечно, уменьшаются со временем", - сказала Скворцова в понедельнки в эфире телеканала "Россия-24".

За медпомощью в результате взрыва газа и обрушения подъезда обратилось 16 пострадавших, один из них в тяжелом состоянии, отметила министр. Четыре человека госпитализированы, один из них - ребенок в состоянии средней степени тяжести.

В Магнитогорске в понедельник утром в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного 10-этажного 12-подъездного жилого дома 1973 год постройки по адресу проспект Карла Маркса, 164. Эвакуировано 16 человек. Семь человек извлечены из-под завалов, четверо погибли. Неизвестной остается судьба нескольких десятков человек.