Газовые сети дома в Магнитогорске, где произошел взрыв, были исправны

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Плановое техническое обслуживание внутридомового газового оборудования многоквартирного дома в Магнитогорске, где в понедельник произошел взрыв бытового газа, было проведено в марте 2018 года, сообщает пресс-служба АО "Газпром газораспределение Челябинск".

Кроме того, в мае прошла опрессовка внутридомового газового оборудования, которая показала соответствие сетей нормативным требованиям, говорится в сообщении.

Пресс-служба также уточняет, что договор на обслуживание дома заключен с ООО УК "ТЖХ Магнитогорска".

Ранее сообщалось, что в Магнитогорске в понедельник утром в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного 10-этажного жилого дома 1973 год постройки по адресу проспект Карла Маркса, 164. Эвакуировано 16 человек. Семь человек извлечены из-под завалов, четверо погибли. Неизвестной остается судьба около 70 человек.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).