Около 10 кораблей Черноморского флота встретили Новый год у берегов Сирии

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Около десяти боевых кораблей и судов обеспечения Черноморского флота (ЧФ) России в настоящее время входят в состав постоянной группировки ВМФ в Средиземном море, сообщили в пресс-службе флота.

"В настоящее время в Средиземном море в составе постоянной группировки ВМФ выполняют задачи порядка 10 кораблей и судов Черноморского флота", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что экипажи боевых кораблей и судов ЧФ, выполняющие задачи в составе группировки в Средиземном море, встретили Новый год в дальней морской зоне.

В пресс-службе сообщили, что накануне командующий Черноморским флотом вице-адмирал Александр Моисеев поздравил военнослужащих и их семьи с новогодними праздниками.