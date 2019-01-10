В России

Назначен новый командир Балтийской военно-морской базы

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Новым командиром балтийской военно-морской базы назначен контр-адмирал Александр Пешков, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Балтийского флота.

Прежний командир, контр-адмирал Александр Щербицкий был назначен на должность начальника военно-морского института ВУНЦ ВМФ ВМА Санкт-Петербурга, отметили в пресс-службе. По ее данным, командующий флотом адмирал Носатов представил Пешкова офицерам штаба флота.

Пешков ранее занимал должность начальника штаба - заместителя командира дивизии ракетных кораблей Северного флота. В 2012 году он был назначен на должность заместителя командующего флотилией разнородных сил Северного флота.

Балтийская военно-морская база расположена в городе Балтийске в Калининградской области.

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Теги: Калининградская область

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