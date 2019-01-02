Пострадавших при ЧП в керченском колледже скоро выпишут из больницы в Москве

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Пострадавших в результате октябрьского нападения в керченском колледже подростков скоро выпишут из московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, заявил директор НИИ Валерий Митиш.

"У нас уже заканчивают лечение керченские дети, тоже с тяжелыми травматическим повреждениями, всех скоро выпишем", - сказал Митиш журналистам в среду.

17 октября студент четвертого курса политеха Владислав Росляков устроил в учебном заведении стрельбу из помпового ружья и подорвал самодельное взрывное устройство, начиненное гвоздями и болтами. После атаки 18-летний юноша покончил с собой. Жертвами нападения стали 20 человек: 15 учащихся и 5 сотрудников. Полсотни человек получили ранения.

Первоначально следователи возбудили уголовное дело по статье "теракт", но позже переквалифицировали его на статью "убийство двух и более лиц общеопасным способом".