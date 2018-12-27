Студенты вернулись в крыло колледжа в Керчи, уцелевшее после нападения в октябре

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В уцелевшем крыле Керченского политехнического колледжа, где в середине октября произошло массовое убийство, возобновились занятия, сообщил глава администрации города Сергей Бороздин.

"Все это время студенты колледжа ютились в третьем корпусе. Учеба была организована в две смены", - написал Бороздин в четверг в своем фейсбуке.

"Больше полумиллиона рублей выделило предприятие (судостроительный завод "Залив" - ИФ) на восстановление запасного выхода, который с 70-х годов практически не использовался и был в аварийном состоянии". - отметил Бороздин.

Главный вход в колледж и часть учреждения, которые больше всего пострадали от взрыва, пока закрыты. "Там продолжаются ремонтные работы", - уточнил глава администрации Керчи.

17 октября студент четвертого курса политеха Владислав Росляков открыл в колледже стрельбу из помпового ружья и подорвал самодельное взрывное устройство, начиненное гвоздями и болтами. После атаки 18-летний юноша покончил с собой. Жертвами нападения стали 20 человек: 15 учащихся и 5 сотрудников. Полсотни человек получили ранения.