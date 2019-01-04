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Четыре модернизированных самолета Ту-95МС поступят в армию в 2019 году

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Российская дальняя авиация получит на вооружение в наступившем году четыре модернизированных самолета Ту-95МС, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"В 2019 году дальняя авиация пополнится четырьмя стратегическими ракетоносцами Ту-95МС. В 2018 году в состав дальней авиации уже вошли шесть модернизированных самолетов Ту-160 и Ту-95МС", - сообщили в военном ведомстве.

"Проводимая модернизация позволит держать на вооружении и продлит срок эксплуатации этих самолетов дальней авиации до 45-50 лет. На них будет установлены принципиально новая авионика кабины экипажа", - приводят в министерстве слова командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.

Командующий пояснил, что бортовые радиоэлектронные системы самолетов в ходе модернизации заменят на бортовой радиоэлектронный комплекс с интегрированной информационно-управляющей средой.

"В состав комплекса войдут новые перспективные системы как: инерциальные, астроинерциальные системы, спутниковые навигационные системы, радиотехнические системы ближней навигации, системы воздушных сигналов, бортовой комплекс обороны, комплекс радиоэлектронной борьбы. Это позволит самолету применять как существующие средства поражения, так и перспективные авиационные средства поражения увеличенного радиуса действия", - сказал Кобылаш.

В Минобороны сообщили также, что по итогам 2018 года экипажи дальней авиации успешно выполнили планы по налету, боевой подготовке и боевому применению. Общий налет превысил 20 тысяч часов. Под руководством командующего дальней авиацией, командиров соединений и воинских частей проведено более 40 летно-тактических учений и тактико-специальные учения с частями и подразделениями обеспечения.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности. Имеет неофициальное название "Белый лебедь".

Ту-95МС - турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец, по классификации НАТО имеет название Bear - "Медведь".

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Теги: Минобороны, Ту-95, Ту-160

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