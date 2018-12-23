Ядерную триаду РФ в 2018 году усилили пять стратегических ракетоносцев

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Дальняя авиация Вооруженных сил России за год получила пять стратегических ракетоносцев, сообщает министерство обороны РФ.

"В течение года в состав дальней авиации поступили четыре модернизированных самолёта Ту-95МС и один самолёт Ту-160", - сказано в пресс-релизе. Стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС являются воздушной компонентой российской ядерной триады.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла, разработан в КБ Туполева в 1970-1980-х годах. Он предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в глубоком тылу противника. Экипаж - четыре человека. Максимальная масса боевой нагрузки - 45 тонн. В частности, способен нести на борту 12 крылатых ракет, все вооружение размещено внутри фюзеляжа. В России Ту-160 за его грацию называют "Белым лебедем", по кодификации НАТО - Blackjack ("Блэк Джек", "Черный Джек", "Дубинка").

Ту-95МС предназначен для решения ударных задач по поражению наиболее важных целей в удаленных районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий. Самолёт способен нести ядерное ракетное оружие. Экипаж - семь человек. Максимальная масса боевой нагрузки - 20 тонн. По кодификации НАТО - Bear ("Медведь").

Самолеты Дальней авиации были задействованы в сирийской военной кампании, для стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС это было первое боевое применение.

Сообщалось, что бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС планово оснащаются новыми ракетами Х-101. По официальным данным, дальность действия Х-101 - до 4,5 тыс. км. Есть вариант данной крылатой ракеты с термоядерной боеголовкой - Х-102.

Дальняя авиация в воскресенье отмечает 104 года со дня образования. Её история берёт начало от эскадры воздушных кораблей "Илья Муромец", созданной 23 декабря 1914 года. За годы Первой мировой войны экипажи эскадры выполнили около 400 боевых вылетов.