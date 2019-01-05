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Герасимов и Данфорд обсудили ситуацию в Сирии и борьбу с терроризмом

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Ситуация в Сирии и другие актуальные вопросы обсуждались 4 января в ходе переговоров по телефону между начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым и председателем объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозефом Данфордом, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе переговоров стороны обменялись мнениями о ситуации в Сирии и борьбе с терроризмом, а также обсудили другие актуальные темы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Сторонами подтверждена важность поддержания существующего канала связи", - отмечается в сообщении.

Ранее в Минобороны заявляли, что действующий канал связи между генштабами России и США позволяет предотвращать военные инциденты и находить взаимоприемлемые решения с учетом интересов России и США.

В конце декабря президент США Дональд Трамп объявил, что решил вывести американский контингент из Сирии

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