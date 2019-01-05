Герасимов и Данфорд договорились не раскрывать детали переговоров - Пентагон

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Председатель Объединённого комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд и начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в ходе телефонных переговоров обсудили, в частности, вопрос о предотвращении конфликтных ситуаций в Сирии, заявил представитель комитета начальников штабов США Патрик Райдер.

"Разговор сконцентрировался на связанных с Сирией темах, вызывающих обеспокоенность обеих сторон. В частности речь шла о готовности избегать конфликтных ситуаций во время операций (военных США и РФ в Сирии - ИФ)", - говорится в заявлении, текст которого публикуют СМИ США.

"Как и в прошлом, оба участника разговора договорились не разглашать детали того, что они обсудили", - отметил П.Райдер.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ситуация в Сирии и другие актуальные вопросы обсуждались 4 января в ходе переговоров по телефону между начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым и председателем объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозефом Данфордом.