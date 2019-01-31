Мантуров оценил сроки проектирования гражданского сверхзвукового самолёта

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Проектирование сверхзвукового гражданского самолёта ожидается в 2022-2026 годах, сообщил "Интерфаксу" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Следующим этапом в 2020 - 2022 годах предварительно должна стать разработка технического задания на демонстратор технологий сверхзвукового пассажирского самолёта, создание такого демонстратора и проведение с его помощью натурных исследований, направленных на совершенствование аэродинамических характеристик и повышение весовой отдачи", - сказал Мантуров.

Он заявил, что с 2022 по 2026 год может быть начато эскизное, а затем и рабочее проектирование нового сверхзвукового самолёта - этими работами будет заниматься ОАК с привлечением входящих в её структуру конструкторских бюро и институтов авиационной промышленности.

Подходящей силовой установки пока нет

Глава Минпромторга отметил, что в России отсутствует необходимая для создания такого самолёта маршевая силовая установка - серийно производимый НК-32 (двигатель стратегического ракетоносца Ту-160 - ИФ) не сможет отвечать современным требованиям гражданских эксплуатантов.

"Технические параметры проекта создания сверхзвукового пассажирского самолёта, включая облик перспективного двигателя, могут быть рассчитаны по результатам работ, которые сейчас выполняются ЦАГИ", - сказал Мантуров.

Научные изыскания за 1,4 млрд

В настоящее время по контракту между Минпромторгом и ЦАГИ ведутся исследовательские работы, направленные на создание демонстратора сверхзвукового гражданского самолёта. Эти исследования проводятся специалистами ведущих научных организаций страны - ЦАГИ, МАИ, ЦИАМ, ГосНИИ ГА, а также входящих в ОАК компаний "Гражданские самолёты Сухого" и "ЛИИ им. Громова".

"Стоимость этих работ в период с 2017 по 2019 год составляет 1,37 млрд рублей", - сказали в министерстве.

В понедельник 28 января в компании "Туполев" прошло торжественное собрание, посвящённое 50-летию первого полёта Ту-144 - советского сверхзвукового пассажирского самолёта. На мероприятии, в котором участвовали замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров, президент ОАК Юрий Слюсарь и гендиректор "Туполева" Александр Конюхов, обсуждались перспективы создания в России нового сверхзвукового гражданского самолёта.