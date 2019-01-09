В Кремле заявили о невмешательстве России в выборы в Израиле

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал не читать те израильские СМИ, которые пишут о якобы имеющих место планах РФ по вмешательству в грядущие выборы в Израиле.

"Не читайте эти израильские СМИ. Об этом речи не идет и идти не может. Россия не вмешивалась, не вмешивается и не имеет в виду вмешиваться ни в какие выборы ни в одной стране мира", - сказал Песков.

Так он ответил на просьбу прокомментировать сообщения в израильских СМИ, которые опасаются, что Россия может попытаться повлиять на грядущие апрельские выборы. При этом авторы публикаций ссылаются на заявление главы ШАБАК (Общая служба безопасности Израиля) о том, что некая неназванная страна может попытаться совершить кибератаку во время выборов в кнессет.

26 декабря Кнессет Израиля проголосовал за самороспуск. Внеочередные выборы в Израиле планируется провести 9 апреля 2019 года.