Роспотребнадзор зафиксировал низкую заболеваемость гриппом и ОРВИ в первую неделю года

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Низкая заболеваемость гриппом и ОРВИ наблюдалась в России в первую неделю 2019 года, сообщил Роспотребнадзор.

"На первой неделе (31.12.2018-06.01.2019) в целом на территории Российской Федерации отмечается низкая заболеваемость гриппом и ОРВИ при росте активности циркуляции вирусов гриппа", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Уточняется, что превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом зарегистрировано в двух субъектах РФ.

Превышения недельных эпидпорогов не зарегистрировано среди детей в возрастной группе до двух лет. В двух субъектах РФ зарегистрировано превышение недельных эпидпорогов среди детей в возрастной группе 3-6 лет. Также в двух субъектах превышение эпидпорогов по гриппу и ОРВИ зарегистрировано среди детей 7-14 лет. Среди лиц старше 15 лет недельные пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом были превышены в одном регионе страны.

По данным Роспотребнадзора, 49% россиян были привиты от гриппа.