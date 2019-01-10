Рогозин рассказал о просьбе США создать версию "Союза" для доставки астронавтов на Луну

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Россия рассматривает просьбу американской стороны о создании возвращаемой версии корабля "Союз", который мог бы доставлять астронавтов к Луне, заявил в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Именно сегодня американцы, у которых происходят такие проблемы политического характера, настаивают, просят нас, чтобы мы продолжили полеты "Союзов" с американскими астронавтами даже несмотря на то, что американцы начнут летать на своих кораблях, и даже просят, чтобы мы разработали версию "Союза", который мог бы работать до Луны и обратно - с тем, чтобы создать вторую, резервную космическую транспортную систему", - сказал он.

Кроме того, глава госкорпорации рассказал, что в 2022 году в первый полет должна отправиться новая российская ракета "Союз-5" "Иртыш".

"В 2022 году у нас должна появиться новая средняя ракета "Союз-5" "Иртыш". В 2022 году же начнет летные испытания новый пилотируемый корабль. Мы сейчас заложили основу для создания ракеты сверхтяжелого класса. Мы разворачиваем производство ракеты-носителя "Ангара", которая создана по модульному принципу. И легкая, и тяжелая "Ангара" серийно начнут производить с 2023 года. А в этом, 2019-м году мы возобновляем летные испытания тяжелой "Ангары", - сказал он.

"Для нас сегодня главная задача, и это мы четко пропишем в новой стратегии, которую будем принимать в этом году, - это вернуть России лидерство в космосе - ни меньше, ни больше", - сказал Рогозин.

"Надо самих себя убедить. Русский характер в этом и состоит. Для нас наш главный враг - это наше собственное неверие в себя. Вот у нас этого неверия в себя нет", - добавил глава госкорпорации.