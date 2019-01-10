В России

Москва и Лондон договорились о частичном восполнении состава дипмиссий

23 российских дипломата были высланы из Великобритании после отравления Скрипаля, после чего Россия приняла ответные меры

Москва и Лондон договорились о частичном восполнении состава дипмиссий
Флаг России у консульского отдела Посольства РФ в Лондоне
Фото: Reuters

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Россия и Великобритания договорились о частичном восполнении состава дипмиссий, но говорить о восстановлении численности в полном объеме еще рано, заявили "Интерфаксу" в четверг в посольстве РФ в Великобритании.

"В декабре впервые с марта месяца Россия и Великобритания на взаимной основе выдали некоторое количество виз будущим сотрудникам дипломатических миссий двух стран. Таким образом, произойдет частичное восполнение численного состава после ущерба, нанесенного в результате инициированного Лондоном выдворения 23 российских и затем 23 британских дипломатов", - сказал представитель российской дипмиссии в Лондоне.

В посольстве заявили, что рассматривают возобновление выдачи виз дипломатам как шаг в правильном направлении.

"Но говорить о восстановлении штатной численности в полном объеме еще рано. К сожалению, британская сторона продолжает проецировать имеющиеся политические разногласия на условия функционирования посольства России в Лондоне и генконсульства в Эдинбурге, что с учетом принципа взаимности отражается и на британских учреждениях в нашей стране. Диалог по этим вопросам будет продолжен", - подчеркнули в посольстве.

В РоссииМосква и Лондон начали переговоры о частичном восстановлении состава дипмиссийМосква и Лондон начали переговоры о частичном восстановлении состава дипмиссийЧитать подробнее

Накануне в посольстве Великобритании в Москве "Интерфаксу" сообщили, что новых договоренностей по численности дипломатов нет. "У нас был непрерывный диалог с Россией по поводу дипломатических виз еще до событий в Солсбери. Мы регулярно обмениваемся визами для дипломатического персонала и не будем комментировать отдельные случаи. Никаких новых договоренностей согласовано не было", - заявил представитель британской миссии.

В декабре прошлого года посол РФ в Лондоне Александр Яковенко заявил, что Москва и Лондон достигли принципиальной договоренности о постепенном восстановлении составов дипмиссий в двух столицах с января будущего года.

"У нас достигнута принципиальная договоренность о том, что где-то в январе месяце дипломатический состав будет восстанавливаться как в Москве, так и в Лондоне. Я не уверен, что это будет сделано в отношении всех сотрудников, по крайней мере, половина посольства будет восстановлена", - сказал он.

В марте 2018 года британские власти, возложившие на Россию вину за отравление в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, выслали из Великобритании 23 российских дипломатов. Примеру Великобритании последовали другие страны, а Россия приняла ответные меры, выслав в том числе 23 британских дипломатов.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Россия, Великобритания

Новости по теме

В России
Москва и Лондон договорились о частичном восполнении состава дипмиссийМосква и Лондон договорились о частичном восполнении состава дипмиссий
23 российских дипломата были высланы из Великобритании после отравления Скрипаля, после чего Россия приняла ответные мерыПодробнее
 В Госдуму внесли законопроект, запрещающий передачу Курил ЯпонииВ Госдуму внесли законопроект, запрещающий передачу Курил Японии
Документ фактически налагает вето на подготовку любых правовых актов об отторжении островов от РоссииПодробнее
 В РФ похитили 28,5 млн рублей при проектировании конкурента американского телескопа HubbleВ РФ похитили 28,5 млн рублей при проектировании конкурента американского телескопа Hubble
По данным "Ъ", в мошеннической схеме были замешаны НПО имени Лавочкина, Институт астрономии и "НПП ИНКОС"Подробнее
 Производство российского самолета МС-21 оказалось под угрозой из-за санкций СШАПроизводство российского самолета МС-21 оказалось под угрозой из-за санкций США
Американские и японские композиты придется либо заменить китайскими, либо использовать вместо них металлПодробнее
Москва обвинила Токио в попытках нагнетать атмосферу вокруг проблемы мирного договораМосква обвинила Токио в попытках нагнетать атмосферу вокруг проблемы мирного договора
МИД РФ упрекнул японскую сторону в искажении сути договоренностей лидеров двух странПодробнее
 Полицейских будут судить за халатность при конвоировании членов "банды ГТА"Полицейских будут судить за халатность при конвоировании членов "банды ГТА"
Следствие считает, что фигуранты дела об убийстве 17 человек смогли предпринять попытку к бегству из-за нарушения правил конвоирамиПодробнее
 Рогозин объяснил отмену его визита в США конфликтом Трампа с КонгрессомРогозин объяснил отмену его визита в США конфликтом Трампа с Конгрессом
Глава "Роскосмоса" планировал посетить США в февралеПодробнее
 В Екатеринбурге закрыли уголовное дело против неоязычника из-за постов во "ВКонтакте"В Екатеринбурге закрыли уголовное дело против неоязычника из-за постов во "ВКонтакте"
Впервые после смягчения 282 статьи подобное дело прекращено на стадии судебного разбирательстваПодробнее
 Танки Т-34 из Лаоса переданы России безвозмездноТанки Т-34 из Лаоса переданы России безвозмездно
Ранее сообщалось, что Лаос передал Минобороны РФ 30 исправных советских танковПодробнее
 Топилин анонсировал рост зарплат бюджетниковТопилин анонсировал рост зарплат бюджетников
В октябре планируется проиндексировать на 4,3% зарплаты бюджетников, о которых не говорилось в майских указах президента РФ, заявил глава МинтрудаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 9 января6 фото
09 января
Фотохроника 9 января
Сильные снегопады обрушились на Австрию и Германию6 фото
09 января
Сильные снегопады обрушились на Австрию и Германию
Рождество - 20199 фото
07 января
Рождество - 2019
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваВ Москве перекрыто Волоколамское шоссе из-за затопления Тушинского тоннеляВ РоссииВ Госдуму внесли законопроект, запрещающий передачу Курил ЯпонииВ РоссииПроизводство российского самолета МС-21 оказалось под угрозой из-за санкций СШАВ миреАдвокат Весесельницкая назвала предъявленные в США обвинения местью Браудера и прокурораВ РоссииВ РФ похитили 28,5 млн рублей при проектировании конкурента телескопа HubbleВ миреЗаконопроект о частичном финансировании правительства США прошел Палату представителей

Грунт у Тушинского тоннеля просел на площади в 75 квадратных метров

Москва и Лондон договорились о частичном восполнении состава дипмиссий

Москва и Лондон договорились о частичном восполнении состава дипмиссий23 российских дипломата были высланы из Великобритании после отравления Скрипаля, после чего Россия приняла ответные меры Подробнее

В Польше решили создать искусственный остров в Калининградском заливе

Иркутские врачи не смогли спасти больного раком мальчика, помочь которому просили Путина

Затопление Тушинского тоннеля в Москве

Затопление Тушинского тоннеля в Москве5 фото

Распущенный Константинополем русский экзархат восстановит архиерейскую усыпальницу под Парижем

Госдума приняла в первом чтении законопроект, уравнивающий права студентов на отсрочку от армии

Под недостроенным зданием в Москве найдены останки человека

Рогозин рассказал о просьбе США создать версию "Союза" для доставки астронавтов на Луну

ОАК не откажется от композитов в МС-21 и постепенно сменит компоненты на российские

Жалоба на арест обвиняемого в шпионаже Пола Уилана поступила в суд

Находящийся под стражей в Японии экс-глава Nissan заболел

Грабитель похитил из букмекерской конторы в Малоярославце 2 тыс. рублей и потерял топор

Власти РФ заявили, что санкции не помешают довести до конца проект самолета МС-21

В Москве перекрыто Волоколамское шоссе из-за затопления Тушинского тоннеля

В Москве перекрыто Волоколамское шоссе из-за затопления Тушинского тоннеляК ЧП привел разлив воды с сооружений канала имени Москвы Подробнее

В ЛНР рассказали о покупке данных о дислокации украинских войск у офицера ВСУ

Красноярский Россельхознадзор объявил о борьбе с карантинной мухой, переносящей холеру

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');