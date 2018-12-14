Москва и Лондон начали переговоры о частичном восстановлении состава дипмиссий

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Москва и Лондон ведут переговоры о частичном восстановлении дипломатического состава миссии в двух столицах, заявили "Интерфаксу" в пятницу в посольстве России в Великобритании.

"Однако британская сторона по-прежнему тормозит, в ущерб собственным интересам, восстановление полноценного функционирования загранучреждений. Британская внешняя политика при консервативном правительстве должна перестать быть политикой упущенных возможностей", - подчеркнул пресс-секретарь посольства.

Ранее посол России в Великобритании Александр Яковенко заявлял, что британские власти препятствуют восстановлению состава российской дипмиссии в Лондоне, затягивая выдачу виз. "Дипломаты не могут получить британские визы, средний срок ожидания составляет год-полтора", - говорил российский дипломат.

"Это абсолютно ненормально, такого нет ни с одной страной в мире. Британское правительство просто блокирует обновление состава дипломатической миссии", - отмечал Яковенко.

В начале марта в британском городе Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения.

Лондон назвал исполнителями покушения на Скрипалей российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, являющихся, по утверждению британских спецслужб, сотрудниками ГРУ. СМИ позднее сообщили, что, по их данным, под именами Боширова и Петрова скрываются сотрудники ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Петров и Боширав, дав интервью RТ, эти обвинения отвергли.

Власти Великобритании выслали 23 российских дипломатов в связи с "делом Скрипалей". Москва ответила высылкой аналогичного количества британских дипломатов.