Ярославская епархия призвала медклиники на день отменить плановые аборты

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Ярославская епархия призвала медицинские клиники отказаться от плановых абортов 11 января, сообщает пресс-служба епархии.
Акцию "Свеча памяти" планируют провести в день, когда церковь вспоминает вифлеемских младенцев, которые, согласно Библии, были убиты по приказу царя Ирода, желавшего погубить новорожденного Христа. В рамках мероприятия у Сретенского собора в Ярославле всем желающим предлагается зажечь свечи, а также узнать о позиции РПЦ по вопросу абортов.
"Во всех храмах Ярославской епархии после Божественной литургии священнослужители обратятся со словами проповеди о ценности человеческой жизни, радости материнства и недопущении легитимизации греха аборта", - рассказали в епархии.
В 2018 году в этот день в рамках совместной акции Ярославской епархии и Департамента здравоохранения области аборты не проводились в государственных медицинских учреждениях региона.
В античных исторических источниках отсутствует повествование об избиении младенцев по приказу Ирода. Труд Иосифа Флавия "Иудейские древности" - главный исторический источник о периоде царствования Ирода - не содержит упоминаний о массовом убийстве младенцев в Вифлееме. События упоминаются только в Евангелии от Матфея и более поздних христианских текстах. Вифлеемские младенцы особо почитаемы христианскими церквями как святые, первыми пострадавшие за Христа.