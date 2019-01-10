Ярославская епархия призвала медклиники на день отменить плановые аборты

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Ярославская епархия призвала медицинские клиники отказаться от плановых абортов 11 января, сообщает пресс-служба епархии.

Акцию "Свеча памяти" планируют провести в день, когда церковь вспоминает вифлеемских младенцев, которые, согласно Библии, были убиты по приказу царя Ирода, желавшего погубить новорожденного Христа. В рамках мероприятия у Сретенского собора в Ярославле всем желающим предлагается зажечь свечи, а также узнать о позиции РПЦ по вопросу абортов.

"Во всех храмах Ярославской епархии после Божественной литургии священнослужители обратятся со словами проповеди о ценности человеческой жизни, радости материнства и недопущении легитимизации греха аборта", - рассказали в епархии.

В 2018 году в этот день в рамках совместной акции Ярославской епархии и Департамента здравоохранения области аборты не проводились в государственных медицинских учреждениях региона.