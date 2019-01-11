Дорогу из Грузии в направлении РФ открыли для легковых автомобилей

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Движение на 16-километровом участке Гудаури-Коби автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс (Военно-Грузинская дорога), связывающей Грузию с РФ, восстановлено для легковых автомобилей после снятия режима лавинной опасности и очистительных работ. Об этом сообщает в пятницу вечером департамент автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии.

"На участке Гудаури-Коби (Крестовый перевал) из-за снега и гололеда остаются ограничения на проезд большегрузных машин с прицепами и полуприцепами. Для остальных видов транспорта движение свободно", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что на данном участке проезд автотранспорта должен осуществляться в безостановочном режиме, только через лавиннозащитные тоннели.

Передвижение в этом режиме осуществляется под надзором и координации патрульной полиции, предупреждает департамент.

Участок Гудаури-Коби из-за снегопада и опасности схода лавин был закрыт для всех видов транспорта с вечера 8 января.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.