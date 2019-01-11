Военные помогут расчистить место обвала скального массива в Хабаровском крае

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Специалисты Минобороны России провели оценку обстановки на месте обвала скальных пород в районе русла реки Бурея в Хабаровском крае, сообщает Минобороны РФ.

"В ходе рекогносцировки проведена аэрофотосъемка, составлена карта инженерной разведки местности, определены места проведения инженерных работ, место развертывания полевого лагеря для проживания личного состава", - сказано в пресс-релизе.

Предположительно 9-10 декабря 2018 года в Верхнебуреинском районе Хабаровского края в 130 км от села Талакан Амурской области (ближайший населенный пункт к Бурейской ГЭС) и примерно в 70 км от села Чекунда произошел сход скальной породы в реку Бурея.

По данным Амурского бассейнового водного управления федерального агентства водных ресурсов, объем грунта в оползне составляет около 34 млн кубометров, из которых только 2 млн кубометров находятся над поверхностью земли. Русло перекрыто практически полностью. Весной с началом таяния снега это может привести к подтоплению отдельных населенных пунктов, железнодорожных и автомобильных коммуникаций, а также инженерных сооружений Байкало-Амурской магистрали.

К решению проблемы подключились военные инженеры, а также армейская и военно-транспортная авиация. По данным Минобороны, сейчас в район обвала по воздуху доставляется оборудование и материальные средства для развертывания полевого лагеря.

Ранее военное ведомство информировало, что силы и средства Минобороны РФ по поручению президента России Владимира Путина задействованы для расчистки русла и проведения буровзрывных работ в целях восстановления нормального гидрологического режима Бурейского водохранилища, которое питает река.

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края из-за обвала скалы действует режим ЧС.