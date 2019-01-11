На Кубани закрыли дела о нападении на активистов "Гринпис" в 2016 году

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Полиция прекратила уголовные дела о нападении на лагерь экологов и активистов "Гринпис России" в сентябре 2016 года в Краснодарском крае, сообщил агентству "Интерфакс" в пятницу адвокат Александр Попков, представляющий интересы потерпевших.

"Мы отправляли запрос в МВД еще осенью (2018 года - ИФ), и только сейчас, после новогодних праздников, пришел ответ о том, что дела прекратили. Основание - истечение сроков давности. Это было ожидаемо: за три года полиция так и не смогла установить личности нападавших", - сказал Попков.

Группа неизвестных в ночь на 9 сентября 2016 года напала на участников противопожарной экспедиции "Гринпис России" и общественной организации "Экологическая вахты по Северному Кавказу" в Краснодарском крае, два человека пострадали.

Всего было возбуждено три уголовных дела - о краже мобильного телефона, угрозе убийством руководителю противопожарного проекта "Гринпис России" Григорию Куксину и умышленном причинении легкого вреда здоровью специалисту организации Михаилу Крейндлину, которому сломали нос.

"Факт нападения вызвал широкий общественный резонанс. Дела, конечно, возбудили, но максимально смягчили состав преступлений", - отметил Попков. "Кроме этого, сотрудники полиции, проводившие дознание, изначально разделили групповое нападение на множество мелких, не связанных между собой эпизодов, что позволило в дальнейшем вынести отказы в возбуждении дел по большинству из них", - рассказал адвокат.

Противопожарная экспедиция "Гринпис России" и "Экологической вахты по Северному Кавказу" проводилась в Брюховецком и Приморско-Ахтарском районах Краснодарского края в сентябре 2016 года. Цель экспедиции заключалась в борьбе с палами водно-болотных угодий в Бейсугских плавнях и Ахтаро-Гривенской системе лиманов, которые стали настоящим бедствием для этих природных территорий.