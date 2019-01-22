Погорельцам в Якутске начнут выплачивать материальную помощь после сноса сгоревшего дома

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Пострадавшим при пожаре в многоквартирном доме в Якутске будет оказана материальная помощь после того, как сгоревший дом пойдет под снос, сообщает во вторник пресс-служба администрации города.

"Комиссия окружной администрации осмотрела дом и по итогам выезда принято предварительное решение о признании его аварийным. После подписания комиссией акта обследования и заключения, распоряжением главы города дом будет официально признан аварийным и подлежащим сносу", - говорится в сообщении.

Отмечено, что компенсацию погорельцы-собственники квартир получат после документального завершения изъятия городом жилого помещения и земельного участка под ним, а также процедуры независимой оценки утерянного имущества.

"От жителей дома изначально поступило 28 заявлений на предоставление жилья из маневренного фонда, 16 человек затем отказались. Из оставшихся 12 заявлений, восьми семьям предоставлено жилье в маневренном фонде. Одна семья еще не приняла решение о заселении, две на рассмотрении, и еще одна семья позднее отказалась от предоставленного временного жилья", - отмечается в сообщении.

Положительные решения по выплате единовременной материальной помощи по утере имущества приняты по восьми заявлениям пострадавших, еще 23 аналогичных заявления будут рассмотрены в оперативном порядке. Заявления остальных погорельцев - на предварительном рассмотрении в управлении Росреестра.

Уточняется, что при пожаре лишились имущества 32 семьи, в которых имеется 13 детей школьного возраста и 10 дошкольников.

В пресс-службе администрации города агентству "Интерфакс" сообщили, что с момента пожара было собрано 61 тыс. 500 рублей, которые отправляли жители города на помощь пострадавшим.

"Деньги выдают по мере того, как подходят люди. На данный момент из собранных денег выдано 36 тысяч рублей", - сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 12 января в Якутске загорелся многоквартирный дом, погиб мужчина. Большинство жильцов были размещены у родственников и знакомых. В горевшем доме было 38 квартир. Официально зарегистрировано более 60 жильцов, однако многие квартиры были сданы в аренду, поэтому сведения о проживавших в них людях уточняются. Следственный комитет Якутии проводит процессуальную проверку.