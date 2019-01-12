Многоквартирный дом в Якутске потушен

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Оперативные службы завершили работы по ликвидации пожара в многоквартирном доме, в котором погиб один человек и около полусотни жильцов были вынуждены расселиться у родственников и знакомых.

"Пожар полностью ликвидирован в 13:30 (7:30 по московскому времени). Все квартиры, так или иначе, пострадали при пожаре. Ущерб имуществу причинен, если не огнем, то сажей, копотью, разбиты окна. Сегодня на заседании КЧС будет дана оценка, пригоден ли дом для дальнейшего проживания", - сообщила агентству "Интерфакс" руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Якутии Ксения Рахматуллина.

Ранее сообщалось, что в субботу утром в Якутске загорелся многоквартирный дом. Погиб один человек. В ликвидации возгорания принимали участие 53 человека и 12 единиц техники.