Раненые при обстреле в Ингушетии полицейские успешно прооперированы

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Трое пострадавших при обстреле автомобиля в Сунженском районе Ингушетии находятся в реанимационном отделении республиканской больницы после сложной операции, сообщил агентству "Интерфакс-Юг " представитель медучреждения.

"Получившие огнестрельные ранения при обстреле автомобиля нормально перенесли сложную операцию. Состояние двух пострадавших - средней тяжести, а третий находится в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства. По его словам, жизни пострадавших мужчин ничего не угрожает.

Как сообщали агентству "Интерфакс" в пресс-службе республиканского МВД, 12 января около 18:00 на федеральной автодороге "Кавказ" неустановленными лицами, передвигавшимися, предположительно, на автомашине Lada Granta, обстрелян автомобиль, в котором находились четверо полицейских и один гражданский.

Сразу после обстрела злоумышленники скрылись с места происшествия. Пассажиры автомашины получили ранения и были госпитализированы. Из находившихся в автомобиле пострадали двое стражей правопорядка и один гражданский. Ведется розыск преступников.

Ранее источник сообщал, что покушение было совершено на федеральной трассе в нескольких километрах от пограничного поста между Ингушетией и Чечней. Въехавший в Ингушетию автомобиль начальника ЦПЭ догнала Lada Granta, из которой по машине полицейского был открыт огонь из автомата.