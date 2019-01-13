Переданные Лаосом России танки Т-34 привезли в Читу

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Эшелон с танками Т-34, которые передал России Лаос, прибыл в Забайкальский край, сообщили в Минобороны РФ.

Как сообщили "Интерфаксу" в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, жители Читы смогли осмотреть технику во время трехчасовой остановки.

"Следующую остановку эшелон сделает 14 января в 11:00 по местному времени в Иркутске", - заявили в ведомстве.

9 января 30 танков Т-34 прибыли во Владивосток.

Министерство обороны Лаоса передало их в рамках военно-технического сотрудничества российской стороне в полностью исправном состоянии: до недавнего времени эта техника стояла на вооружении лаосской армии.

Из Владивостока танки по железной дороге везут в город Наро-Фоминск Московской области.