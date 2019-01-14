РПЦ объяснила ограничения на экскурсии по Псково-Печерскому монастырю

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В Псковской митрополии считают несправедливыми упреки в том, что с нового года групповые экскурсии по Псково-Печерскому монастырю разрешено проводить только монастырским экскурсоводам.

"Считать претензии по поводу принятого монастырем решения сколь-либо обоснованными не представляется возможным", - заявила "Интерфаксу" пресс-секретарь паломнической службы Псковской митрополии Юлия Белобородова.

Таким образом она прокомментировала появившиеся в местных СМИ публикации, где говорилось, что монастырь лишил сотни людей - музейщиков, экскурсоводов и других - единственной подработки и что монастырские экскурсоводы не отражают в своих рассказах всей полноты истории обители.

По словам Белобородовой, "сегодня это отнюдь не исключение, а общее правило: во всех крупных и исторически значимых монастырях - и в Троице-Сергиевой лавре, и в Дивеевском монастыре, и на Валааме, и на Соловках - экскурсии проводят только официально аккредитованные и утвержденные монастырем экскурсоводы". Исключением был только один значимый монастырь - Псково-Печерский, где не озаботились привести в порядок экскурсионную деятельность.

В результате, как рассказала собеседница агентства, были постоянными случаи, когда экскурсии проводили "непрофессионалы, допускающие не просто исторические "ляпы" и безграмотные высказывания, но и абсолютно абсурдные домыслы, которыми они забивали головы паломникам и туристам".

В качестве примера Белобородова привела высказывание о том, как якобы после убийства Иваном Грозным игумена Корнилия последний сам встал на ноги, взял свою голову и понес ее в пещеры. "И такие примеры можно приводить бесконечно!" - отметила представитель митрополии, рассказав, что речь идёт и об ошибках в хронологии, в фактологической части исторических повествований, не говоря уже о церковном предании, на что указывали в своих публикациях известные ученые.

По этой причине, продолжила она, духовным собором монастыря было принято решение, что все экскурсоводы после представления монастырем должны быть аккредитованы одной из государственных организаций высшего образования, как и полагается по закону.

Белобородова также считает ошибочным мнение, будто теперь у монастыря не будет возможности предоставить экскурсоводов для всех туристических и паломнических групп, а псковских и печорских экскурсоводов лишат работы.

В настоящее время в экскурсионной службе Псково-Печерского монастыря трудятся 28 профессиональных экскурсоводов с высшим гуманитарным образованием. "На сегодня этого вполне достаточно, чтобы удовлетворить все поступающие заявки. И эти экскурсоводы - не монахи и не пришлые люди, а жители Пскова и Печор: профессиональные историки, краеведы, филологи", - отметила собеседница агентства.

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь - одна из самых крупных и известных в России мужских обителей с многовековой историей. Название монастыря связано с находящимися в нем пещерами, называемыми "Богом зданными" (то есть созданными Богом). Монастырь ни разу за всю свою историю не закрывался. В межвоенный период (с февраля 1920 до января 1945 года) находился в пределах Эстонии, благодаря чему формально закрыт не был.

С 14 июля 2018 года наместником обители является митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).