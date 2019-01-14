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Путин 15 января впервые встретится с преемником Мугабе

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин проведет во вторник переговоры со своим коллегой из Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, который будет находиться в Москве с официальным визитом, сообщает пресс-служба Кремля.

"Лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития российско-зимбабвийских отношений, а также актуальную международную и региональную проблематику", - говорится в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин впервые встретится с Мнангагвой. Это первый визит действующего президента Зимбабве в РФ.

В последний раз глава Зимбабве приезжал в Россию в мае 2015 года на торжества, посвященные юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Тогда пост президента Зимбабве занимал Роберт Мугабе.

Мугабе, руководивший Зимбабве 37 лет, подал в отставку в конце ноября после того, как контроль над Зимбабве взяли военные.

Военный переворот в Зимбабве

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Теги: Зимбабве, Эммерсон Мнангагва

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