В России

Лавров осудил призыв советника Абэ к США о поддержке переговоров по мирному договору

Есть обновление от 16:47

Глава МИД РФ также отметил сохранение значительных расхождений с Японией в процессе подготовки документа

Лавров осудил призыв советника Абэ к США о поддержке переговоров по мирному договору
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Фото: ТАСС, Александр Щербак

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал возмутительными заявления советника премьер-министра Японии о роли США в переговорах Москвы и Токио по мирному договору.

"Что касается высказываний помощника председателя либерально-демократической партии Японии, каковым является премьер-министр Абэ, о том, что США должны быть заинтересованы в заключении договора между Россией и Японией, поскольку это будет, как он выразился, укреплять блок по сдерживанию Китая, это возмутительное высказывание", - заявил Лавров по итогам переговоров с японским коллегой Таро Коно.

Ранее советник премьер-министра Японии Синдзо Абэ Кацуюки Каваи во время выступления в Гудзоновском институте в Вашингтоне заявил, что США следует поддержать Японию в заключении мирного договора с Россией, чтобы противостоять угрозе со стороны КНР. Выступление Каваи предшествовало визиту Абэ в Россию, который должен состояться в конце месяца.

Лавров подчеркнул, что у России и Японии сохраняются значительные расхождения по теме мирного договора, его подготовка требует активизации диалога. "Не буду скрывать, у нас сохраняются существенные разногласия, позиции изначально были диаметрально противоположными, мы об этом не раз говорили. Но политическая воля наших лидеров полностью нормализовать отношения между Россией и Японией побуждает нас этот диалог активизировать", - сказал он.

Глава МИД РФ отметил, что признание Японией суверенитета России над всеми островами Курильской гряды является необходимым шагом для дальнейших переговоров по мирному договору. "Мы сегодня подтвердили готовность работать на основе декларации 1956 года, что означает, прежде всего, непреложность самого первого шага признания нашими японскими соседями итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет Российской Федерации над всеми островами Южной Курильской гряды", - сказал Лавров.

"Это наша базовая позиция, и без шага в этом направлении очень трудно рассчитывать на какое-то движение вперед по другим вопросам", - сказал российский министр.

Он назвал неприемлемым упоминание в японском законодательстве Курильских островов как "северных территорий" для России. "Мы привлекли внимание наших друзей из Японии к тому, что вопросы суверенитета над островами не обсуждаются, это территория Российской Федерации, и обратили их внимание на то, что в законодательстве Японии эти острова обозначены как "северные территории", что, конечно же, неприемлемо для Российской Федерации", - отметил Лавров.

"Мы задали целый ряд вопросов о том, как наши японские коллеги планируют двигаться для преодоления этой конкретной проблемы, как будут решаться вопросы с внутренним законодательством Японии", - отметил российский министр.

Лавров подчеркнул, что у Москвы достаточно готовности и терпения для того, чтобы достичь результата в переговорах с Японией по заключению мирного договора. Он напомнил при этом, что президент РФ Владимир Путин и Абэ ранее высказались "за поиск такого решения по проблеме мирного договора, которое будет однозначно поддержано и принято народами обеих стран".

По словам Лаврова, в ходе завершившихся переговоров "обозначен тот круг вопросов, которые вместе с японскими друзьями необходимо взять в проработку, прояснить и затем постараться достигать по каждому из этих вопросов общеприемлемых подходов".

Позиция России по итогам Второй мировой войны

Лавров после переговоров с японским коллегой заявил, что предельно развёрнуто изложил ему позицию Москвы по итогам Второй мировой войны.

Он напомнил, что помимо Сан-Францисского договора, ряда других документов и декларации 1956 года, "которая вместе с Сан-Францисским договором составляет единое целое и подводит уже окончательную черту под Второй мировой войной, есть ещё такой немаловажный документ, как устав ООН". "В нем есть статья 107-я, которая признает итоги Второй мировой войны в том виде, в котором союзники их оформили, признает их в качестве незыблемых", - сказал российский министр.

"И мы ещё раз напомнили об этом сегодня нашим японским коллегам, я не услышал возражений", - подчеркнул Лавров.

Сотрудничество на островах

Совместная хозяйственная деятельность России и Японии на Курильских островах пока осуществляется в скромных масштабах, заявил Лавров. "Договоренность, которая была достигнута пару лет назад между президентом и премьером об организации совместной хозяйственной деятельности на Южных Курильских островах, реализуется, но в очень и очень скромных, не впечатляющих размерах", - сказал он.

По словам главы МИД РФ, достигнута договоренность о том, что "по линии соответствующих ведомств будут проработаны более амбициозные проекты для того, чтобы совместная хозяйственная деятельность получила зримое воплощение".

Кроме того, по мнению Лаврова, в рамках сотрудничества с Японией, в частности, в сфере экономики, "особенно в инвестиционной сфере, можно сделать неизмеримо больше, чем то, что делается сейчас".

Глава МИД РФ отметил, что Россия и Япония могли бы перейти на безвизовый режим, начиная с безвизовых поездок жителей Сахалина и Хоккайдо. "Мы привлекли внимание наших коллег к тому, что Россия за последние годы предложила много инициатив, которые направлены либо на либерализацию режима передвижения для целого ряда категорий граждан - бизнесмены, туристы, участники спортивных и культурных обменов. И вплоть вообще до введения безвизового режима. Это наша глобальная цель", - сказал Лавров.

"Мы считаем, что нет никаких причин, почему Россия и Япония не могут перейти на безвизовый режим, начиная, например, с безвизовых поездок для жителей Сахалина и Хоккайдо", - заявил глава МИД РФ.

Лавров заявил о неприемлемости слов Абэ о том, что жители Курильских островов смогут остаться на их территории после перехода их под японскую юрисдикцию. "Что касается вопроса о заявлении премьер-министра Синдзо Абэ о том, что российские граждане смогут остаться на островах после того, как острова перейдут под суверенитет Японии, мы уже сделали соответствующие заявления. Был приглашён в МИД посол Японии несколько дней назад, сразу после выступления премьер-министра", - сказал он.

"Нами было заявлено о полной неприемлемости подобного рода подходов, которые абсолютно противоречат пониманиям и договоренностям, которые достигались руководителями России и Японии о том, как выстраивать дальнейший диалог по мирному договору", - отметил министр.

Подготовка мирного договора

Как сообщалось, ранее Путин и Абэ поручили своим помощникам и главам МИД обеих стран интенсифицировать переговоры по мирному договору на основе декларации 1956 года. В соответствии с этой декларацией, прекратившей состояние войны между СССР и Японией, Москва соглашалась передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи, однако только после заключения мирного договора между двумя странами, которого до сих пор нет.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: МИД РФ, Сергей Лавров, Синдзо Абэ

Новости по теме

В России
Лавров осудил призыв советника Абэ к США о поддержке переговоров по мирному договоруЛавров осудил призыв советника Абэ к США о поддержке переговоров по мирному договору
Глава МИД РФ также отметил сохранение значительных расхождений с Японией в процессе подготовки документаПодробнее
 Медведев ответил на претензии Лукашенко из-за налогового маневраМедведев ответил на претензии Лукашенко из-за налогового маневра
Премьер призвал Белоруссию ценить помощь, которую РФ оказывает ей крупными кредитамиПодробнее
 Спасатели начали разбирать завалы на верхних этажах обрушившегося дома в ШахтахСпасатели начали разбирать завалы на верхних этажах обрушившегося дома в Шахтах
По-прежнему остается неизвестной судьба четырех человекПодробнее
 Генпрокуратура и Минкомсвязи не поддержали законопроект о фейк-новостяхГенпрокуратура и Минкомсвязи не поддержали законопроект о фейк-новостях
Представитель Генпрокуратуры заявила в Думе об угрозе свободе распространения информацииПодробнее
Лавров объявил о начале переговоров по мирному договору с ЯпониейЛавров объявил о начале переговоров по мирному договору с Японией
Основной проблемой для заключения договора остаются территориальные претензии Японии на несколько Курильских острововПодробнее
 В МЧС сообщили об угрозе дальнейшего обрушения дома в ШахтахВ МЧС сообщили об угрозе дальнейшего обрушения дома в Шахтах
Приоритетной версией происшествия следователи считают утечку бытового газаПодробнее
 Жертвой взрыва газа в Шахтах стала женщина, а не ребенокЖертвой взрыва газа в Шахтах стала женщина, а не ребенок
Ранее о гибели ребенка сообщали в оперативном штабе на месте ЧППодробнее
 Спасатели обнаружили двух человек под завалами после взрыва газа в ростовском домеСпасатели обнаружили двух человек под завалами после взрыва газа в ростовском доме
Сейчас их извлекаютПодробнее
 Опрос показал, что более половины россиян выступают за отставку правительстваОпрос показал, что более половины россиян выступают за отставку правительства
Рост цен, снижение уровня доходов и неспособность решить проблему занятости - основные претензии граждан к нынешнему кабминуПодробнее
 "Газпром" исключил риск транзита через Литву с запуском терминала СПГ в Калининграде"Газпром" исключил риск транзита через Литву с запуском терминала СПГ в Калининграде
По словам Алексея Миллера, после запуска собственного терминала СПГ Литва могла усилить свои переговорные позиции с "Газпромом" относительно условий транзитаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Взрыв бытового газа в жилом доме в городе Шахты6 фото
14 января
Взрыв бытового газа в жилом доме в городе Шахты
Редкости и диковины BRAFA10 фото
11 января
Редкости и диковины BRAFA
Лучшие фото недели10 фото
11 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииМедведев ответил на претензии Лукашенко из-за налогового маневраВ миреМэр польского Гданьска умер после ножевого ранения на концертеВ РоссииЛавров осудил призыв советника Абэ к США о поддержке переговоров по мирному договоруВ РоссииВ МЧС сообщили об угрозе дальнейшего обрушения дома в ШахтахВ РоссииГенпрокуратура и Минкомсвязи не поддержали законопроект о фейк-новостяхЭкономикаСбербанк с 14 января повысил ставки по ипотеке

Альфа-банк оценили в 343,4 млрд рублей

Суд в Петербурге отклонил иск УМВД с требованием удалить статью о пытках в полиции

В КНР приговорили к смертной казни обвиняемого в наркоторговле канадца

Мэр польского Гданьска умер после ножевого ранения на концерте

Мэр польского Гданьска умер после ножевого ранения на концертеНа Павла Адамовича вечером в воскресенье напал судимый за ограбление банков поляк Подробнее

Ликвидация компании Telegram LLC не изменит работу мессенджера в РФ

"Аэрофлот" отменит во вторник рейсы во Франкфурт и обратно из-за забастовки авиаслужб

Мэрия Москвы согласовала митинг против передачи Японии Курил

В Петербурге 10 квартир залило кипятком через форточки из-за прорыва трубы

Официальная безработица в РФ выросла с конца декабря более чем на 3%

Минздрав Грузии подтвердил смерть младенца от вируса "свиного гриппа"

Денежная база в РФ в широком определении за 2018 год выросла на на 9,3%

В МХТ им. Чехова обнаружили накопившиеся с 2016 года нарушения

Центр реабилитации объявил сбор денег на выкуп львицы у экс-участника "Дома-2"

В Ногинске загорелся промышленный цех

Военно-Грузинская дорога открыта для всех видов транспорта

Бабушка сестер Хачатурян попросила суд выписать старшую девушку из квартиры

Украинскому омбудсмену не удалось встретиться в Москве с Москальковой по поводу украинских моряков

Лавров осудил призыв советника Абэ к США о поддержке переговоров по мирному договору

Лавров осудил призыв советника Абэ к США о поддержке переговоров по мирному договоруГлава МИД РФ также отметил сохранение значительных расхождений с Японией в процессе подготовки документа Подробнее

"Мусорная реформа" началась в 69 регионах России

Экс-глава РАН вступился за нобелевского лауреата, лишенного званий из-за обвинений в расизме

УЕФА разрешил "Шахтеру" принять матч Лиги Европы в Харькове

Совет Думы отложил на неопределенный срок законопроект о возвращении рекламы пива в СМИ

Семья отсудила 530 тысяч рублей у больницы в Татарстане за смерть ребенка

Продажи автомобилей в Китае в 2018 году снизились впервые за 28 лет

Роджер Федерер вышел во второй круг Australian Open

Путин 15 января впервые встретится с преемником Мугабе

На агрохолдинг "Русское поле" завели дело об уклонении от уплаты налогов на 82 млн руб.

Число столкновений автомобилей с поездами на МЖД в 2018 году возросло на треть

В Москве задержали вандала, побившего стекла в храме Сергия Радонежского

Медведев ответил на претензии Лукашенко из-за налогового маневра

Медведев ответил на претензии Лукашенко из-за налогового маневраПремьер призвал Белоруссию ценить помощь, которую РФ оказывает ей крупными кредитами Подробнее

Козак заявил о вероятном сохранении роста цен на АЗС в пределах 1,7% до конца января

Турция готова задействовать 80 тыс. военных в возможной операции к востоку от Евфрата

Несколько самолетов в международном аэропорту Дамаска повреждены в результате атаки Израиля

Участок красной линии метро до Коммунарки запустят для пассажиров в мае

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');