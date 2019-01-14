Лавров осудил призыв советника Абэ к США о поддержке переговоров по мирному договору

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал возмутительными заявления советника премьер-министра Японии о роли США в переговорах Москвы и Токио по мирному договору.

"Что касается высказываний помощника председателя либерально-демократической партии Японии, каковым является премьер-министр Абэ, о том, что США должны быть заинтересованы в заключении договора между Россией и Японией, поскольку это будет, как он выразился, укреплять блок по сдерживанию Китая, это возмутительное высказывание", - заявил Лавров по итогам переговоров с японским коллегой Таро Коно.

Ранее советник премьер-министра Японии Синдзо Абэ Кацуюки Каваи во время выступления в Гудзоновском институте в Вашингтоне заявил, что США следует поддержать Японию в заключении мирного договора с Россией, чтобы противостоять угрозе со стороны КНР. Выступление Каваи предшествовало визиту Абэ в Россию, который должен состояться в конце месяца.

Лавров подчеркнул, что у России и Японии сохраняются значительные расхождения по теме мирного договора, его подготовка требует активизации диалога. "Не буду скрывать, у нас сохраняются существенные разногласия, позиции изначально были диаметрально противоположными, мы об этом не раз говорили. Но политическая воля наших лидеров полностью нормализовать отношения между Россией и Японией побуждает нас этот диалог активизировать", - сказал он.

Глава МИД РФ отметил, что признание Японией суверенитета России над всеми островами Курильской гряды является необходимым шагом для дальнейших переговоров по мирному договору. "Мы сегодня подтвердили готовность работать на основе декларации 1956 года, что означает, прежде всего, непреложность самого первого шага признания нашими японскими соседями итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет Российской Федерации над всеми островами Южной Курильской гряды", - сказал Лавров.

"Это наша базовая позиция, и без шага в этом направлении очень трудно рассчитывать на какое-то движение вперед по другим вопросам", - сказал российский министр.

Он назвал неприемлемым упоминание в японском законодательстве Курильских островов как "северных территорий" для России. "Мы привлекли внимание наших друзей из Японии к тому, что вопросы суверенитета над островами не обсуждаются, это территория Российской Федерации, и обратили их внимание на то, что в законодательстве Японии эти острова обозначены как "северные территории", что, конечно же, неприемлемо для Российской Федерации", - отметил Лавров.

"Мы задали целый ряд вопросов о том, как наши японские коллеги планируют двигаться для преодоления этой конкретной проблемы, как будут решаться вопросы с внутренним законодательством Японии", - отметил российский министр.

Лавров подчеркнул, что у Москвы достаточно готовности и терпения для того, чтобы достичь результата в переговорах с Японией по заключению мирного договора. Он напомнил при этом, что президент РФ Владимир Путин и Абэ ранее высказались "за поиск такого решения по проблеме мирного договора, которое будет однозначно поддержано и принято народами обеих стран".

По словам Лаврова, в ходе завершившихся переговоров "обозначен тот круг вопросов, которые вместе с японскими друзьями необходимо взять в проработку, прояснить и затем постараться достигать по каждому из этих вопросов общеприемлемых подходов".

Позиция России по итогам Второй мировой войны

Лавров после переговоров с японским коллегой заявил, что предельно развёрнуто изложил ему позицию Москвы по итогам Второй мировой войны.

Он напомнил, что помимо Сан-Францисского договора, ряда других документов и декларации 1956 года, "которая вместе с Сан-Францисским договором составляет единое целое и подводит уже окончательную черту под Второй мировой войной, есть ещё такой немаловажный документ, как устав ООН". "В нем есть статья 107-я, которая признает итоги Второй мировой войны в том виде, в котором союзники их оформили, признает их в качестве незыблемых", - сказал российский министр.

"И мы ещё раз напомнили об этом сегодня нашим японским коллегам, я не услышал возражений", - подчеркнул Лавров.

Сотрудничество на островах

Совместная хозяйственная деятельность России и Японии на Курильских островах пока осуществляется в скромных масштабах, заявил Лавров. "Договоренность, которая была достигнута пару лет назад между президентом и премьером об организации совместной хозяйственной деятельности на Южных Курильских островах, реализуется, но в очень и очень скромных, не впечатляющих размерах", - сказал он.

По словам главы МИД РФ, достигнута договоренность о том, что "по линии соответствующих ведомств будут проработаны более амбициозные проекты для того, чтобы совместная хозяйственная деятельность получила зримое воплощение".

Кроме того, по мнению Лаврова, в рамках сотрудничества с Японией, в частности, в сфере экономики, "особенно в инвестиционной сфере, можно сделать неизмеримо больше, чем то, что делается сейчас".

Глава МИД РФ отметил, что Россия и Япония могли бы перейти на безвизовый режим, начиная с безвизовых поездок жителей Сахалина и Хоккайдо. "Мы привлекли внимание наших коллег к тому, что Россия за последние годы предложила много инициатив, которые направлены либо на либерализацию режима передвижения для целого ряда категорий граждан - бизнесмены, туристы, участники спортивных и культурных обменов. И вплоть вообще до введения безвизового режима. Это наша глобальная цель", - сказал Лавров.

"Мы считаем, что нет никаких причин, почему Россия и Япония не могут перейти на безвизовый режим, начиная, например, с безвизовых поездок для жителей Сахалина и Хоккайдо", - заявил глава МИД РФ.

Лавров заявил о неприемлемости слов Абэ о том, что жители Курильских островов смогут остаться на их территории после перехода их под японскую юрисдикцию. "Что касается вопроса о заявлении премьер-министра Синдзо Абэ о том, что российские граждане смогут остаться на островах после того, как острова перейдут под суверенитет Японии, мы уже сделали соответствующие заявления. Был приглашён в МИД посол Японии несколько дней назад, сразу после выступления премьер-министра", - сказал он.

"Нами было заявлено о полной неприемлемости подобного рода подходов, которые абсолютно противоречат пониманиям и договоренностям, которые достигались руководителями России и Японии о том, как выстраивать дальнейший диалог по мирному договору", - отметил министр.

Подготовка мирного договора

Как сообщалось, ранее Путин и Абэ поручили своим помощникам и главам МИД обеих стран интенсифицировать переговоры по мирному договору на основе декларации 1956 года. В соответствии с этой декларацией, прекратившей состояние войны между СССР и Японией, Москва соглашалась передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи, однако только после заключения мирного договора между двумя странами, которого до сих пор нет.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года.