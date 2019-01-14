Мэрия Москвы согласовала митинг против передачи Японии Курил

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Организаторы митинга против возможной передачи Японии части Курильских островов получили от властей Москвы подтверждение согласования акции, сообщил координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов.

"Только что получено согласование из мэрии Москвы. Им поступило несколько заявок: от "Левого фронта", "Партии дела", движения "Новороссия" и ряда других патриотических организаций. Они их объединили. Будет единая акция 20 января в 13:00 на Суворовской площади", - сказал Удальцов "Интерфаксу".

Согласованное количество участников акции - до тысячи человек. Тема - недопустимость передачи Курильских островов Японии, рассмотрение такого вопроса исключительно на всероссийском референдуме, отметил он.

Удальцов ранее сообщал "Интерфаксу", что активисты "Левого фронта" подали в мэрию Москвы заявку на проведение 20 января митинга против возможной передачи Японии двух Курильских островов.