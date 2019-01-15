Долг Дальнегорского ГОКа энергетикам достиг 250 млн рублей

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Долг ООО "Дальнегорский горно-обогатительный комбинат" (Приморский край) за потребленную электроэнергию по состоянию на вторник достиг 250 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК), начиная с декабря 2017 года, предприятие традиционно входит в категорию самых проблемных потребителей Приморья по оплате.

В декабре 2018 года с целью снижения задолженности ДЭК уже направляла комбинату требование о поэтапном снижении нагрузки и полной остановке технологического процесса к 26 декабря.

"Однако руководство ГОК проигнорировало эти предписания, в связи с чем ПАО "ДЭК" обратилось в прокуратуру Приморского края для проведения проверки. Одновременно направлено заявление в Ростехнадзор для привлечения руководителя к административной ответственности по ст. 9.22 КоАП РФ, которая предусматривает, в том числе, дисквалификацию должностного лица", - говорится в сообщении.

Ранее Дальнегорский ГОК уже привлекался к административной ответственности за нарушение порядка полного и частичного ограничения режима потребления электроэнергии. Суд города Дальнегорска в мае и в октябре 2017 года уже выносил решения о признании ООО "Дальнегорский ГОК" и его гендиректора виновными в совершении правонарушений по указанной статье с наложением штрафов. В настоящее время в надзорных органах находится на рассмотрении два заявления ДЭК по фактам правонарушений, совершенных ранее Дальнегорским ГОКом.

ПАО "ДЭК" входит в группу "РусГидро", является основным Гарантирующим поставщиком электроэнергии для населения и предприятий II неценовой зоны оптового рынка электроэнергии, а также имеет статус Единого закупщика, выполняющего функции покупки и продажи электроэнергии (мощности) участникам оптового рынка второй неценовой зоны. ДЭК также осуществляет корпоративное и стратегическое управление собственными активами - АО "Дальневосточная генерирующая компания" (ДГК), АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания", ремонтно-сервисными и непрофильными дочерними и зависимыми обществами.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", единственным владельцем ООО "Дальнегорский ГОК" является московское ООО "Радамант". ГОК эксплуатирует единственное действующее борное месторождение в России и является единственным в стране производителем продукции из собственного минерального сырья, имеющим полный технологический цикл от добычи руды и ее обогащения до синтеза боропродуктов, таких как борная кислота различных марок, борат кальция, борный ангидрид, датолитовый концентрат.