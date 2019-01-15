ФНС запретила банкам проводить платежи в адрес онлайн-казино Azino777

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Федеральная налоговая служба запретила российским платежным системам и банкам проводить платежи в адрес нелегального онлайн-казино Azino777 с понедельника, сообщает во вторник газета "Ведомости".

ФНС внесла компанию Victory777 N.V., организующую работу Azino777, в перечень лиц, в отношении которых есть сведения об организации и проведении азартных игр с нарушением законодательства России, 28 декабря 2018 года.

Отмечается, что запрет на проведение платежей в пользу компании связан с невозможностью полной блокировки востребованного ресурса. Сейчас онлайн-казино предлагает девять способов пополнения баланса, пять из которых - иностранные платежные системы - не попадают под российское законодательство.

Ранее сообщалось, что находящееся в черном списке Роскомнадзора Azino777 вошло в список 20 крупнейших рекламодателей на рынке онлайн-видео в 2017 году

Victory777 N.V. зарегистрированная в Кюрасао (остров в Карибском море), где у нее имеется лицензия на игорную деятельность.