В мурманских отделениях "Почты России" ради рентабельности начали продажу пива

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В отделениях "Почты России" в Мурманской области начали продажу пива из соображений рентабельности. Как сообщили "Интерфаксу" в региональном Управлении федеральной почтовой связи (УФПС), слабоалкогольные напитки доступны в 40 отделениях из 152 в Мурманской области.

"Реализация слабоалкогольной продукции позволит повысить рентабельность почтовых отделений и привлечь дополнительные средства на модернизацию сети отделений почтовой связи", - сказала официальный представитель УФПС Олеся Голушкова.

Она подчеркнула, что продажа ведется в соответствии с действующими нормами.

Снимки пива в бутылках и банках разного объема на прилавке отделения "Почты России" в Мурманске опубликовали местные жители. Появление алкоголя в продаже в почтовых отделениях вызвало преимущественно негативную или саркастическую реакцию в социальных сетях.