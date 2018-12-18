Обвиняемому в госизмене 75-летнему ученому ЦНИИмаш вызвали скорую в суд

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Сотруднику Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктору Кудрявцеву, обвиняемому в государственной измене, стало плохо в суде.

"Ему стало плохо, я вызвал "скорую", - сообщил адвокат ученого, руководитель объединения "Команда 29" Иван Павлов.

Во вторник Лефортовский суд Москвы рассматривает ходатайство следствия о продлении срока ареста Кудрявцеву до 20 марта. Ученому стало плохо с сердцем перед началом заседания. Слушание проходит в закрытом от слушателей режиме, поскольку материалы дела засекречены.

Дело о госизмене

Кудрявцеву предъявлено обвинение в госизмене (ст. 275 УК РФ).

Согласно информации защиты, в уголовном деле идет речь о передаче секретных данных с электронной почты в двух письмах за март и октябрь 2013 года из города Королева в Фон Кармановский научный институт в Брюсселе (Von Karman Institute for Fluid Dynamics), с которым ЦНИИмаш работал по программе FP7-SPACE.

Как рассказывал "Интерфаксу" адвокат Павлов, следствие ФСБ считает, что Кудрявцев получал задачи от Фон Кармановского института, якобы выходившие за рамки проекта, который он курировал от ЦНИИмаш, и направлял туда отчеты об исследованиях, которые могут быть использованы при создании нового вооружения.

То, что в письмах была секретная информация, по словам Павлова, было установлено заключением специалиста "Роскосмоса".

Свою вину Кудрявцев не признает. Его защитники заявляли, что к секретным сведениям ученый не имел доступа более 20 лет, а сама программа FP7-SPACE была утверждена на правительственном уровне и отчеты по ней публиковались в открытом доступе.

Об аресте 75-летнего Кудрявцева стало известно 22 июля, когда в СИЗО "Лефортово" его обнаружили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы. Он самый пожилой арестант этого изолятора.