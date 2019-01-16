Персонал завода в Кингисеппе успели эвакуировать до обрушения в цехе

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Персонал завода в Кингисеппе (Ленинградская область), где произошел технологический взрыв, удалось своевременно эвакуировать, людей под завалами нет, сообщил "Интерфаксу" источник в администрации Кингисеппского района.

"Ситуация под контролем. Еще раз все проверили, все списки. Все на месте, без вести никто не пропал. Людей (под завалами) нет", - сказал источник.

Ранее в среду сообщалось, что на химзаводе в Кингисеппе произошел взрыв. Источник в экстренных службах отмечал "Интерфаксу", что в результате взрыва обрушилась часть цеха по производству химических добавок на площади 50 квадратных метров, за взрывом последовал пожар, который уже локализован.

Пресс-служба правительства Ленинградской области подтвердила факт взрыва на заводе "Полипласт" в Кингисеппе. "Взрыв бочки с ГСМ на складе завода "Полипласт". Тушат пожар. Пострадавшие - двое легких, медики на месте", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе.

Со своей стороны в пресс-службе МЧС РФ "Интерфаксу" заявили, что площадь пожара на заводе "Полипласт" составила 50 квадратных метров. В министерстве сообщили о троих пострадавших.

Завод занимается производством химических добавок для бетона и сухих строительных смесей. Общая площадь цеха составляет 1200 квадратных метров.