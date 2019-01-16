Свердловский губернатор пообещал увеличить стандартную упаковку яиц до 12 штук

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал, что в регионе появятся упаковки с 12 куриными яйцами.

"На Урале упаковка будет всегда 10 яиц. Нет, я сейчас дам поручение - на Урале упаковка будет не менее 12 яиц. (...) По количеству яиц я серьезно говорю, не шучу", - сказал Куйвашев на пресс-конференции в Екатеринбурге в среду.

Ранее в соцсетях появилась информация, что один из покупателей обнаружил в продаже упаковку из девяти яиц. Это породило множество слухов и мемов.

Также Куйвашев отметил, что в 2019 году цены на продукты, в том числе яйца, будут расти в связи с инфляцией и повышением стоимости топлива.

"Так или иначе, с уровнем инфляции, конечно же, будет рост цен. Иначе мы просто погубим нашу промышленность. Здесь нужно выдерживать некую середину. Безусловно, выросли цены на горючее, соответственно, значит, вырастут цены и на продукты", - сказал глава региона.

Он заявил, что свердловские власти и контролирующие органы не допустят необоснованного повышения цен на продукты.

"Безусловно, мы оцениваем возможности и всегда работаем с необоснованным завышением цен. Мы видим полную цепочку производственную, промышленную цепочку от начала производства до его окончания. И, конечно же, необоснованного повышения цен мы не допустим", - подчеркнул губернатор.

Он напомнил, что мониторингом цен в Свердловской области занимаются несколько контролирующих органов, в том числе Федеральная антимонопольная служба, которая предостерегает производителей и продавцов о картельном сговоре, и региональный Минсельхоз.