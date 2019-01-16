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Госдума 17 января рассмотрит проект заявления о российском участии в ПАСЕ

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Совет Думы включил в повестку пленарного заседания 17 января проект заявления Госдумы "О ситуации вокруг российского участия в Парламентской Ассамблее Совета Европы", сообщил журналистам в среду глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

В 2019 году Совет Европы останется без взноса РФ и ее участия в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы - такова позиция Госдумы, изложенная в проекте заявления.

"Сегодня никаких существенных подвижек в позиции Ассамблеи нет. В этой ситуации Государственная Дума не видит оснований для возвращения российской делегации в ПАСЕ и возобновления уплаты взносов Российской Федерации в бюджет Совета Европы. Депутаты Государственной Думы в связи с этим заявляют о нецелесообразности направления заявки на подтверждение полномочий членов российской делегации в ПАСЕ в 2019 году", - говорится в проекте заявления, которое было одобрено во вторник на заседании думского комитета по международным делам.

Позиция Госдумы

В проекте заявления объясняется, почему депутаты принимают именно такое решение.

ПАСЕ, утверждается в документе, "грубо нарушила права Российской Федерации как члена Совета Европы (СЕ), лишив ее парламентскую делегацию возможности голосовать на заседаниях и участвовать в работе руководящих органов Ассамблеи, быть докладчиками, принимать участие в делегациях ПАСЕ по наблюдению за выборами, представлять Ассамблею как в органах СЕ, так и вне Организации", - отмечается в проекте заявления.

Госдума намерена обратить внимание на то, что в "результате затяжной антироссийской кампании взаимодействие России с Советом Европы по парламентской линии было фактически приостановлено, а сама Парламентская ассамблея, нарушая основы парламентаризма, оказалась в глубоком системном кризисе".

Ввиду сложившейся ситуации, в частности, более половины состава судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) были избраны ПАСЕ без участия российских представителей, что "ставит под вопрос легитимность решений ЕСПЧ в отношении России", - подчеркивается в проекте.

Аналогичная ситуация, отмечается в документе, "имеет место и в отношении института Верховного комиссара СЕ по правам человека, в выборах которого российская делегация в Ассамблее также не участвовала".

В Госдуме намерены заявить, что "лишение голоса российской делегации, которая состоит из всенародно избранных представителей, является ограничением прав граждан нашей страны, гарантированных Уставом Совета Европы".

Как указывается в проекте заявления, депутаты Госдумы делали все возможное для поиска решений по выходу из сложившейся ситуации, поддерживался постоянный диалог с руководством ПАСЕ и лидерами ее политических групп, вносились конкретные предложения по корректировке Регламента Ассамблеи для исключения возможности пересмотра полномочий национальных делегаций.

"Российская сторона открыто высказывала свою позицию, в том числе принимались соответствующие заявления Государственной Думы", - напоминают в парламенте.

"Мы не требуем для себя каких-либо преференций, а действуем в интересах обеспечения равных прав парламентариев всех стран представлять интересы своих избирателей", - уточняют депутаты.

Они считают важным вновь заявить о необходимости приведения Регламента ПАСЕ в соответствие с Уставом Совета Европы, в котором гарантированы равные права всех сорока семи стран-участниц Организации.

В апреле 2014 года делегация РФ в ПАСЕ была лишена права участвовать в голосовании в связи с присоединением Крыма к России и ситуацией на Украине. В январе 2015 года ПАСЕ продлила санкции, которые, наряду с лишением права голосовать, не позволяют представителям российской делегации состоять в руководящих структурах ассамблеи и участвовать в мониторинговых миссиях.

В знак протеста делегация РФ отказалась от участия в сессиях ассамблеи, которые проходят четыре раза в год, и обусловила возвращение к полноценной работе в ПАСЕ восстановлением всех полномочий, а также внесением поправок в регламент, не позволяющих впредь ущемлять права национальных делегаций. В 2017 году Москва в связи с этой ситуацией приостановила выплату взноса в бюджет Совета Европы.

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Теги: Госдума, ПАСЕ

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