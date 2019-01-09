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Госдума получила от ПАСЕ приглашение к участию в январской сессии

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Государственная дума получила предложение из Парламентской ассамблеи Совета Европы сформировать российскую делегацию для участия в январской сессии ассамблеи и примет решение в течение недели, сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой ("Единая Россия").

"Сегодня этот вопрос достаточно подробно обсуждался на совете Государственной думы; все члены совета, представители всех фракций сошлись во мнении, что необходимо, поддерживая постоянный диалог с нашими коллегами из ПАСЕ как на двусторонней основе, так и непосредственно с этой организацией, еще раз провести консультации и в течение недели заявить позицию парламента по поводу нашего дальнейшего участия в этой организации", - сказал журналистам в среду Толстой.

Он уточнил, что письмо получено от секретаря ПАСЕ. Январская сессия ассамблеи откроется в Страсбурге 21 января.

Как отметил вице-спикер, есть два важнейших документа, которые определяют суть работы Совета Европы - это устав и регламент. "Устав является основополагающим, главным документом, в нем декларируется равенство прав всех участников Совета Европы", - отметил политик.

Именно из этого равенства, добавил он, и исходят депутаты Госдумы и сенаторы, которые считают, что "нынешняя ситуация, которая сложилась вокруг работы российской делегации в ПАСЕ, недопустима".

Лишение права голоса в ПАСЕ

В апреле 2014 года делегация РФ была лишена права голоса в ПАСЕ и подавляющего числа других полномочий в связи с воссоединением Крыма с Россией и ситуацией на Украине.

В январе 2015 года ПАСЕ продлила санкции, которые, наряду с лишением права голосовать, не позволяют представителям российской делегации состоять в руководящих структурах Ассамблеи и участвовать в мониторинговых миссиях.

В знак протеста делегация РФ отказалась от участия в сессиях Ассамблеи, которые проходят четыре раза в год, и обусловила свое возвращение к полноценной работе в ПАСЕ восстановлением всех полномочий членов российской делегации и внесением поправок в регламент, не позволяющих впредь ущемлять права национальных делегаций.

В 2017 году Москва в связи с этой ситуацией приостановила выплату части взноса в бюджет Совета Европы.

Генсек Совета Европы Турбьорн Ягланд в ходе осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге заявил, что если Россия не начнет платить взносы в бюджет Совета Европы до июня 2019 года, комитет министров организации "не только может, но и будет обязан" исключить ее из списка стран-членов.

В октябре председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия может принять решение покинуть Совет Европы, если его Парламентская ассамблея не откажется от ущемления прав национальных делегаций.

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Теги: Госдума

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