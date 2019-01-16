В Кремле прокомментировали слухи о предотвращении покушения на Путина в Сербии

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Белград заверил Москву в том, что принял все меры для обеспечения безопасности визита Владимира Путина, заявил в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Сербская сторона нас заверяет, что предпринимает все меры по обеспечению безопасности визита, плюс соответствующие сербские службы находятся в плотнейшем контакте с нашими соответствующими ведомствами", - сказал Ушаков журналистам.

"Я уверен, что вся деятельность нашей делегации будет обеспечена, и никаких срывов не будет", - продолжил Ушаков.

Так он прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что в Сербии задержали боевика, готовившего покушение на Путина.

В ответ на вопрос о том, проинформировал ли Белград официально Москву о предотвращении покушения на российского президента, Ушаков сказал: "Я знаю только из сообщений печати". "Другой информации я не имею. Там тоже еще много непонятного так и остается", - добавил он.

Ранее сербская пресса сообщила о том, что в городе Нови-Пазар был задержан 21-летний мужчина, готовивший теракт во время визита Путина в Сербию. При нем обнаружили винтовку с оптическим прицелом, а также материалы для изготовления взрывчатки и символику запрещенной в России ИГ.