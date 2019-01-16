Производитель "девятка" яиц продолжит тему нестандартной упаковки под отдельным брендом

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Агрохолдинг "Комос Групп", упаковка яиц которого по девять штук вызвала оживленный интерес СМИ в последнее время, с конца февраля планирует начать их реализацию в этой упаковке под брендом птицефабрики "Вараксино".

"Руководство агрохолдинга "Комос Групп", в который входит птицефабрика "Вараксино" - производитель "нашумевшего" яйца в упаковке по девять штук, приняло решение выпускать постоянную линейку продукции в данном упаковочном исполнении под брендом "Вараксино", - говорится в сообщении пресс-службы агрохолдинга.

"Основной особенностью новой линейки продукции станет то, что девять яиц категории С1 в квадратной упаковке 3х3 в торговых сетях будут продаваться по цене за восемь штук", - подчеркивает пресс-служба. Уточняется, что макет упаковочного решения уже подготовлен, и продажи "девятка" яиц под торговой маркой "Вараксино" агрохолдинг планирует начать с конца февраля.

В сообщении отмечается, что "Комос Групп" в настоящее время является единственной компанией в России, продающей куриные яйца в упаковке по девять штук. Пресс-служба приводит слова замгендиректора по маркетингу ООО "Комос Групп" Юлии Сергеевой о том, что впервые такая упаковка была использована в начале 2018 года по заказу одной из торговых сетей Санкт-Петербурга.

"Основной целью было выделиться из числа многочисленных производителей, показать российскому покупателю упаковку нового формата", - сказала Сергеева.

"Вараксино" специализируется на производстве куриных яиц, выпускает их не только под собственными брендами, но и продукцию noname, а также под торговыми марками ритейлеров.

Согласно фотографиям в интернете, в настоящее время "девятки" яиц продаются без бренда на упаковке.

Широкое обсуждение в СМИ темы упаковок из девяти яиц началось в конце 2018 - начале 2019 года.

Ранее пресс-служба агрохолдинга заявляла, что компания поставляет подобные упаковки в торговые сети Санкт-Петербурга с первого квартала 2018 года, их появление обусловлено исключительно маркетинговыми причинами и никак не связано с ростом цен на яйца в России. По данным пресс-службы, на стоимости продукции упаковочное решение не отразилось, и в течение всего 2018 года на данную позицию цена не поднималась и находилась на фиксированном уровне. Отмечалось, что Европе такой формат упаковок является достаточно распространенным, а в ассортименте птицефабрики есть упаковки по 6, 8, 9, 12, 20 и 30 штук.

"Комос Групп" управляет предприятиями в сфере птицеводства, свиноводства, переработки мяса, молока, производства комбикормов, замороженной продукции. Под управлением группы работают три птицефабрики, единое предприятие по переработке молока, включающее в себя шесть производственных площадок, три свинокомплекса, два мясокомбината, один хладокомбинат и три комбикормовых завода. Агрохолдинг принадлежит ООО "Хайперфудс Холдинг", которое в равных долях контролируют руководитель "Комос Групп" Андрей Шутов и предприниматель Андрей Осколков.