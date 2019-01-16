В России

Производитель "девятка" яиц продолжит тему нестандартной упаковки под отдельным брендом

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Агрохолдинг "Комос Групп", упаковка яиц которого по девять штук вызвала оживленный интерес СМИ в последнее время, с конца февраля планирует начать их реализацию в этой упаковке под брендом птицефабрики "Вараксино".

ЭкономикаВ 2018 году в России больше всех остальных продуктов подорожали сахар и яйцаВ 2018 году в России больше всех остальных продуктов подорожали сахар и яйцаЧитать подробнее

"Руководство агрохолдинга "Комос Групп", в который входит птицефабрика "Вараксино" - производитель "нашумевшего" яйца в упаковке по девять штук, приняло решение выпускать постоянную линейку продукции в данном упаковочном исполнении под брендом "Вараксино", - говорится в сообщении пресс-службы агрохолдинга.

"Основной особенностью новой линейки продукции станет то, что девять яиц категории С1 в квадратной упаковке 3х3 в торговых сетях будут продаваться по цене за восемь штук", - подчеркивает пресс-служба. Уточняется, что макет упаковочного решения уже подготовлен, и продажи "девятка" яиц под торговой маркой "Вараксино" агрохолдинг планирует начать с конца февраля.

В сообщении отмечается, что "Комос Групп" в настоящее время является единственной компанией в России, продающей куриные яйца в упаковке по девять штук. Пресс-служба приводит слова замгендиректора по маркетингу ООО "Комос Групп" Юлии Сергеевой о том, что впервые такая упаковка была использована в начале 2018 года по заказу одной из торговых сетей Санкт-Петербурга.

"Основной целью было выделиться из числа многочисленных производителей, показать российскому покупателю упаковку нового формата", - сказала Сергеева.

"Вараксино" специализируется на производстве куриных яиц, выпускает их не только под собственными брендами, но и продукцию noname, а также под торговыми марками ритейлеров.

Согласно фотографиям в интернете, в настоящее время "девятки" яиц продаются без бренда на упаковке.

Широкое обсуждение в СМИ темы упаковок из девяти яиц началось в конце 2018 - начале 2019 года.

Ранее пресс-служба агрохолдинга заявляла, что компания поставляет подобные упаковки в торговые сети Санкт-Петербурга с первого квартала 2018 года, их появление обусловлено исключительно маркетинговыми причинами и никак не связано с ростом цен на яйца в России. По данным пресс-службы, на стоимости продукции упаковочное решение не отразилось, и в течение всего 2018 года на данную позицию цена не поднималась и находилась на фиксированном уровне. Отмечалось, что Европе такой формат упаковок является достаточно распространенным, а в ассортименте птицефабрики есть упаковки по 6, 8, 9, 12, 20 и 30 штук.

"Комос Групп" управляет предприятиями в сфере птицеводства, свиноводства, переработки мяса, молока, производства комбикормов, замороженной продукции. Под управлением группы работают три птицефабрики, единое предприятие по переработке молока, включающее в себя шесть производственных площадок, три свинокомплекса, два мясокомбината, один хладокомбинат и три комбикормовых завода. Агрохолдинг принадлежит ООО "Хайперфудс Холдинг", которое в равных долях контролируют руководитель "Комос Групп" Андрей Шутов и предприниматель Андрей Осколков.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Комос Групп, Вараксино

Новости по теме

В России
На месте взрыва в жилом доме в Шахтах не найдено взрывчатых веществНа месте взрыва в жилом доме в Шахтах не найдено взрывчатых веществ
Предстоит химическая экспертизаПодробнее
 Задержан гендиректор производителя водки "Пять озер" и "Хаски"Задержан гендиректор производителя водки "Пять озер" и "Хаски"
В "Алкогольной сибирской группе" заявили, что это не связано с его работой в компанииПодробнее
 В Кремле прокомментировали слухи о предотвращении покушения на Путина в СербииВ Кремле прокомментировали слухи о предотвращении покушения на Путина в Сербии
Ранее в прессе появились сообщения о задержании молодого человека, готовившего теракт в день приезда президента РФПодробнее
 Путин распорядился расселить пострадавший от взрыва газа дом в МагнитогорскеПутин распорядился расселить пострадавший от взрыва газа дом в Магнитогорске
Президент оценил предстоящие затраты в 1 - 1,3 млрд рублейПодробнее
Экс-начальник сегежской колонии и его заместитель осуждены за превышение полномочийЭкс-начальник сегежской колонии и его заместитель осуждены за превышение полномочий
Ранее активист Ильдар Дадин заявлял о пытках и угрозах убийством со стороны администрации сегежской колонии, в которой он отбывал наказаниеПодробнее
 На заводе в Ленобласти произошел взрывНа заводе в Ленобласти произошел взрыв
По данным источника, пострадали три человека, в здании начался пожарПодробнее
 ФСИН опровергла сообщения об облегченных условиях содержания УлюкаеваФСИН опровергла сообщения об облегченных условиях содержания Улюкаева
В СМИ сообщалось, что экс-министр содержится в медсанчасти, с трехразовым питанием, тихим часом и без необходимости ходить на зарядку, перекличку или работуПодробнее
 BlaBlaCar начал предоставлять в России услуги по поиску автобусных перевозокBlaBlaCar начал предоставлять в России услуги по поиску автобусных перевозок
Забронировать место можно через BlaBlaCar, а выкупить билет будет возможно у водителя при посадке на автобусПодробнее
 Опознаны все пять погибших при взрыве газа в ШахтахОпознаны все пять погибших при взрыве газа в Шахтах
Окончательное решение о том, пригоден ли пострадавший дом к проживанию, пока не принятоПодробнее
 Обнаружено тело пятого погибшего при взрыве газа в городе ШахтыОбнаружено тело пятого погибшего при взрыве газа в городе Шахты
Спасатели завершили поисковые работыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 16 января6 фото
16 января
Фотохроника 16 января
Международный автосалон в Детройте10 фото
16 января
Международный автосалон в Детройте
Лучшие фото недели10 фото
11 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииНа месте взрыва в жилом доме в Шахтах не найдено взрывчатых веществВ РоссииЗадержан гендиректор производителя водки "Пять озер" и "Хаски"В РоссииПутин распорядился расселить пострадавший от взрыва газа дом в МагнитогорскеВ миреВ ЕС согласовали санкции против подозреваемых в отравлении СкрипаляВ РоссииЭкс-начальник сегежской колонии и его заместитель осуждены за превышение полномочийСпортГлава "Газпром нефти" Дюков стал единственным кандидатом в президенты РФС

Валентина Терешкова возглавила комиссию "Единой России" по этике

Специалисты снова не смогли взять под контроль спутник "Спектр-Р"

На месте взрыва в жилом доме в Шахтах не найдено взрывчатых веществ

На месте взрыва в жилом доме в Шахтах не найдено взрывчатых веществПредстоит химическая экспертиза Подробнее

Что произошло за день: среда, 16 января

Поврежденный взрывом дом в Магнитогорске снесут, против Петрова и Баширова введут санкции ЕС, глава "Газпром нефти" возглавит РФС Подробнее

Новые виды насекомых и мхов нашли ученые в Лапландском заповеднике

Под Львовом загорелся завод одного из крупнейших производителей растительного масла

США сочли предложения России по ДРСМД не поддающимися проверке

Альянс крупных мировых компаний возьмется за борьбу с загрязнением пластиком

Производитель "девятка" яиц продолжит тему нестандартной упаковки под отдельным брендом

Рубль усилил рост к доллару и евро в среду вечером и обновил максимумы за месяц

В "Роскосмосе" связали неполадки на спутнике "Спектр-Р" со сложными условиями на орбите

Снижение рынка акций РФ в среду прервалось на подъеме акций энергокомпаний и Сбербанка

Похороны погибших при взрыве газа в Шахтах пройдут в четверг и пятницу

Рашников заявил о готовности ММК финансировать расселение дома в Магнитогорске

Фотохроника 16 января

Фотохроника 16 января6 фото

ОКР призвал отправить Зубкова в отставку с поста главы Федерации бобслея России

Мосгорсуд отменил арест денег бывшего полпреда Кадырова на Украине

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');