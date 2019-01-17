В профсоюзе рассказали о состоянии похищенных пиратами российских моряков

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Захваченные пиратами в Гвинейском заливе российские моряки чувствуют себя нормально, сообщил первый заместитель председателя Российского профсоюза моряков Игорь Ковальчук.

"Пиратский плен это, конечно, не пятизвездочная гостиница, но, как информировали моряки судовладельца, условия приемлемые. Это означает, что есть кров, есть еда, все нормально", - сказал Ковальчук в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Он отметил, что моряки - люди неприхотливые, и самое главное, что все "живы-здоровы".

"Что касается самих переговоров, широкую общественность о них информировать не будут, потому что такие переговоры ведут специальные структуры, которые имеют опыт в этом деле. Сегодня задача стоит решить основные вопросы, имея в виду сумму выкупа и порядок передачи моряков", - добавил представитель профсоюза.

Нападение на контейнеровоз "MSC Mandy" (флаг Панамы) произошло у берегов Бенина в Гвинейском заливе в ночь на 2 января. В результате в плен к пиратам попали шестеро российских моряков: капитан судна, старший помощник капитана, третий помощник капитана, боцман, сварщик и повар. Среди тех, кто остался на судне, пострадавших нет. После нападения по указанию судовладельца контейнеровоз последовал на рейд порта Лагос (Нигерия).