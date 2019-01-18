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Посольство Белоруссии занялось ситуацией с задержанием в Москве Насти Рыбки

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Посольство Белоруссии в Москве изучает информацию о задержании в аэропорту "Шереметьево" граждан республики Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и Александра Кириллова (Алекс Лесли), заявили "Интерфаксу" в дипмиссии в пятницу.

"Посольство изучает эту информацию", - сказал представитель дипмиссии.

Накануне Рыбку и Лесли, прилетевших из Таиланда после почти годичного пребывания в тайской тюрьме, задержали в аэропорту "Шереметьево" по части 2 статьи 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией). Муж Рыбки Николай Вашукевич сообщил, что задержанных повезли из аэропорта в отдел полиции.

Вашукевич и Кириллов получили известность после публикаций о личной жизни российского бизнесмена Олега Дерипаски, которые нашли отражение в расследовании ФБК оппозиционера Алексея Навального. Уже после их ареста в Таиланде, в июле, суд в Краснодарском крае удовлетворил иск Дерипаски о защиты чести и достоинства к Рыбке и Лесли из-за того, что они без его согласия разместили в соцсетях материалы, касающиеся личной жизни предпринимателя, и взыскал с ответчиков по 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

25 февраля 2018 года в Таиланде полиция провела рейд в отеле Паттайи, где должен был состояться секс-тренинг для российских туристов. Слушателей допросили и отпустили, а 10 организаторов, в том числе Кириллова и Вашукевич, задержали.

В середине января суд в Таиланде приговорил гражданку Белоруссии Вашукевич к условному сроку за проведение секс-тренинга для туристов. Она была приговорена к девяти месяцам тюрьмы, которые уже отбыла за решеткой, пока шло следствие. Она также освобождена от уплаты штрафа в размере 3,1 тысяч долларов за истечением срока давности. Такой же приговор по этому делу получили еще семь обвиняемых, в том числе Алекс Лесли, называющий себя тренером по личностному росту.

17 января их выдворили из Таиланда.

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Теги: Белоруссия, Россия, Анастасия Вашукевич, Настя Рыбка, Александр Кириллов, Алекс Лесли

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