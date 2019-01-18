Второй летчик с Су-34 поднят на борт вертолета

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Вертолётчики Восточного военного округа обнаружили второго лётчика с разбившегося бомбардировщика Су-34, сообщает Минобороны РФ.

"С первого захода экипаж вертолёта завис над индивидуальным спасательным плотом и лётчик был поднят на борт вертолёта. Состояние летчика удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Военные сообщили, что спасательная операция проходит в сложных метеорологических условиях: сильный ветер и волнение моря 4 балла.

В пятницу в 8:07 по московскому времени два бомбардировщика Су-34 коснулись друг друга в воздухе при выполнении учебно-тренировочного полета над акваторией Японского мора в 35 км от берега. Летчики катапультировались.