Двух спасенных летчиков Су-34 доставили на аэродром

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Оба летчика столкнувшихся бомбардировщиков Су-34 доставлены на аэродром Восточного военного округа вертолётом поисково-спасательных сил, сообщает в пятницу Минобороны РФ.

"На аэродроме им оказывается вся необходимая медицинская помощь. В районе катапультирования экипажей продолжаются поисково-спасательные мероприятия", - говорится в сообщении.

На месте спасательной операции по-прежнему сложные метеорологические условия, обусловленные сильным ветром и волнением моря в четыре балла, информирует министерство обороны.

Ранее российское военное ведомство сообщало, что в пятницу в 8:07 при выполнении планового учебно-тренировочного полёта над акваторией Японского моря в 35 км от берега при отработке маневрирования произошло касание в воздухе двух самолётов Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО. Лётчики катапультировались.