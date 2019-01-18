На Дальнем Востоке обнаружено тело погибшего летчика Су-34

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Обнаружено тело летчика, погибшего при крушении Су-34 на Дальнем Востоке, сообщили в Минобороны РФ.

"Судном, задействованным в поисково-спасательной операции, обнаружен и поднят на борт индивидуальный спасательный плот с телом летчика Су-34 без признаков жизни", - сказали в Минобороны.

Поисково-спасательная операция продолжается, сообщает военное ведомство.

"В поисковых мероприятиях задействованы самолеты Ту-142, Ан-12, Ан-30 и вертолеты Ми-8.Также в районе катапультирования ведут поиск пять судов. Еще шесть кораблей и судов Тихоокеанского флота идут в район поиска", - добавили в министерстве.

Ранее в пятницу российское военное ведомство сообщило, что при выполнении планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 км от берега при отработке маневрирования произошло касание в воздухе двух самолетов Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО. Военные сообщили, что Су-34 были без боекомплекта.

Летчики катапультировались. Одного из них - штурмана одного из Су-34 - нашли живым.

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 - два человека. Члены экипажа самолета размещены в кабине по схеме "рядом" (не друг за другом).