Информация о спасении второго летчика Су-34 не подтвердилась

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Состояние штурмана Су-34, которого спасли после столкновения двух бомбардировщиков над Японским морем, удовлетворительное, информация о спасении второго летчика не подтвердилась, сообщили в министерстве обороны РФ.

"Прежняя информация об обнаружении и спасении второго летчика, к сожалению, не подтвердилась", - говорится в сообщении.

Военные заявили, что в районе катапультирования экипажей бомбардировщиков Су-34 запеленгован сигнал аварийно-спасательного буя. "Поисково-спасательная операция продолжается", - заявили в Минобороны.

По данным Минобороны РФ, спасенного летчика - штурмана Су-34 - в настоящее время эвакуируют самолетом Ан-26 со специальными медицинскими модулями в Хабаровск. "Его состояние удовлетворительное. Угрозы жизни нет", - сообщили в Минобороны.

Ранее в Минобороны сообщали о спасении двоих летчиков и их доставке на аэродром.

Как сообщалось, в пятницу при выполнении планового учебно-тренировочного полёта над акваторией Японского моря в 35 км от берега при отработке маневрирования произошло касание в воздухе двух самолётов Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО. Лётчики катапультировались.

Поисково-спасательные мероприятия проходят в сложных метеоусловиях.