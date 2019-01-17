Режим ЧС введут в районе Амурской области из-за обмеления реки Бурея после оползня

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Власти Бурейского района Амурской области 18 января вводят режим ЧС, чтобы обеспечить безопасность жителей в условиях сложной обстановки из-за обрушения скалы в русло реки Бурея в декабре.

"Постановление о введении с 8:00 (2:00 по московскому времени - ИФ) 18 января режима ЧС в Бурейском районе подписал глава района Андрей Литвинов по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям. На КЧС обсуждался вопрос обеспечения безопасности людей в местах выхода на лед Бурейского водохранилища вследствие оползня на территории Хабаровского края", - сообщает региональное правительство.

Для предупреждения происшествий и ЧС запланировано проведение проверок запрещенных мест выхода и выезда граждан на лед Бурейского водохранилища, а также рейдов и патрулирования во время действия режима ЧС совместно с представителями полиции.

Как сообщалось, в декабре гидроэнергетики заметили, что уровень падения воды в водохранилище не соответствует ее расходу. Позднее стало известно, что, предположительно, 9-10 декабря произошел сход скальной породы в реку Бурея в Верхнебуреинском районе Хабаровского края в 130 км от села Талакан Амурской области и примерно в 70 км от села Чекунда.

По данным Амурского бассейнового водного управления федерального агентства водных ресурсов, объем грунта в оползне составляет около 34 млн кубометров, из которых только 2 млн кубометров находятся над поверхностью земли.

Для проведения взрывных работ специальный груз доставлен самолетом Ан-124 "Руслан" военно-транспортной авиации на аэродром Украинка (Амурская область).

Из-за оползня, который перекрыл русло Буреи, река стремительно мелеет. Образуются опасные пустоты, лед зависает над водой на высоте до трех метров.

Версия о падении метеорита

24 декабря в социальных сетях Хабаровска появилась информация о том, что русло реки Бурея оказалось перекрыто в результате падения метеорита. Выехавшие на место специалисты версию не подтвердили, выявив на месте сход грунта с горного склона. Сейсмические и инфразвуковые сигналы, характерные для падения метеорита, также не были зафиксированы.

Специалисты Дальневосточного центра НИЦ "Планета", проанализировав материалы спутниковой съемки места схода грунта, пришли к выводу, что 12 декабря в этом районе произошла термическая аномалия.

В региональном управлении МЧС также сообщили, что происшествие связано со сходом оползня.