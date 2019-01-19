Суд продлил Алексу Лесли задержание на 72 часа

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Нагатинский суд Москвы во вторник вернется к рассмотрению вопроса об аресте Александра Кириллова (Алекс Лесли), задержанного вместе с Анастасией Вашукевич (Настя Рыбка) по делу о вовлечении в занятие проституцией, передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд постановил: продлить срок задержания подозреваемого Кириллова на 72 часа, то есть до 22 января", - огласила решение судья Наталья Борисенкова.

С соответствующим предложением к суду обратился прокурор, который пояснил, что следствию необходимо собрать дополнительные материалы в обоснование ходатайства об аресте Кириллова.

Ранее аналогичное решение суд принял в отношении Вашукевич.

Согласно материалам суда, дело, по которому задержали Вашукевич и Кириллова, было возбуждено в сентябре прошлого года.

По версии следствия, Вашукевич, действуя группой лиц, по предварительному сговору с Кирилловым и иными лицами в период с января 2017 по март 2018 года вовлекли в занятие проституцией более двух лиц.

Оба фигуранта свою вину не признают.