Суд продлил Алексу Лесли задержание на 72 часа

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Нагатинский суд Москвы во вторник вернется к рассмотрению вопроса об аресте Александра Кириллова (Алекс Лесли), задержанного вместе с Анастасией Вашукевич (Настя Рыбка) по делу о вовлечении в занятие проституцией, передает корреспондент "Интерфакса".
"Суд постановил: продлить срок задержания подозреваемого Кириллова на 72 часа, то есть до 22 января", - огласила решение судья Наталья Борисенкова.
С соответствующим предложением к суду обратился прокурор, который пояснил, что следствию необходимо собрать дополнительные материалы в обоснование ходатайства об аресте Кириллова.
Ранее аналогичное решение суд принял в отношении Вашукевич.
Согласно материалам суда, дело, по которому задержали Вашукевич и Кириллова, было возбуждено в сентябре прошлого года.
По версии следствия, Вашукевич, действуя группой лиц, по предварительному сговору с Кирилловым и иными лицами в период с января 2017 по март 2018 года вовлекли в занятие проституцией более двух лиц.
Оба фигуранта свою вину не признают.