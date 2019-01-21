Американский эсминец "Дональд Кук" прибыл к берегам Грузии

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Эсминец Военно-морских сил США "Дональд Кук" в понедельник вошел в грузинский порт Батуми.

Как сообщили журналистам в Службе береговой охраны пограничной полиции Грузии, американский корабль пробудет в грузинских территориальных водах до 25 января.

По информации службы, целью визита американского военного корабля является укрепление стабильности в Черном море и в целом в регионе.

Согласно сообщению, запланированы совместные учения с участием экипажа "Дональда Кука" и представителей грузинской Службы береговой охраны.

По данным Национального центра управления обороной РФ, эскадренный миноносец "Дональд Кук" зашел в акваторию Черного моря в 20:50 мск 19 января.

В соответствии с положениями международной конвенции Монтрё, регламентирующей проход турецкими проливами для военных кораблей нечерноморских государств, время пребывания американского эсминца в Черном море не должно превысить 21 сутки, заявили в Национальном центре.

Эсминец "Дональд Кук" (DDG-75) оснащен 56 крылатыми ракетами "Томагавк" с дальностью действия 1600 км, а также системой противоракетной обороны "Иджис".

"Дональд Кук", наряду с эсминцами ВМС США "Карни", "Росс" и "Портер" размещены на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Рота. Вместе с наземными базами ПРО "Иджис" в Польше и Румынии они являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.